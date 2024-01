Spot Bitcoin ETFs godkända, vad kan du förvänta dig idag?

Efter ett decennium av förväntan och regulatoriska hinder har USA äntligen gett en vink att upptäcka Bitcoin Exchange-traded Funds (ETFs). Detta banbrytande beslut tillkännagavs onsdag eftermiddag av Securities and Exchange Commission.

Dessa mycket efterlängtade finansiella produkter kommer att göra sin debut på stora amerikanska marknader, inklusive NYSE, Cboe Global Markets och Nasdaq, med stöd av betydande handelsföretag som är redo att förbättra likviditeten.

Tidiga öppettider satte scenen

Handel med dessa innovativa ETF:er kan börja så tidigt som kl. 04:00 ET (10:00 UTC), långt före de traditionella öppningsceremonierna på amerikanska börser. Detta steg markerar ett viktigt steg mot att integrera kryptovalutor i de vanliga finansmarknaderna.

Revolutionerande detaljhandel och institutionella investeringar

Dessa ETF:er är inställda på att förändra landskapet för både privatkunder och traditionella finansiella institutioner. Kunder kan nu komma åt Bitcoins (BTC) prisrörelser genom konventionella mäklarappar och konton. Samtidigt kan institutioner investera i Bitcoin utan att navigera i komplexiteten hos kryptoutbyten.

Sheila Warren, VD för Crypto Council for Innovation, säger,

Introduktionen av en spot Bitcoin ETF handlar inte bara om marknadsdynamik, det är en katalysator för regulatorisk utveckling. Det kräver ett ramverk som tillgodoser kryptons unika natur, vilket potentiellt leder till mer lämpliga och informerade regleringspolicyer i kryptoområdet.

En spot Bitcoin ETF är en föregångare till en uppsjö av innovativa finansiella produkter och tjänster som går på gränsen mellan traditionell finans och kryptovalutor, vilket vidgar horisonten för vad som är möjligt inom kryptoekosystemet.

Förberedde likviditetspooler

Med 11 spot-bitcoin-ETF:er som ska lanseras – och miljarder i tillgångar redan anpassade för deras debut – har likviditetsleverantörer och marknadsgaranter förberett sig flitigt. NYSE:s likviditetsprogram och naturliga säkringar för marknadsgaranter förväntas säkerställa en dynamisk och likvid marknad.

BlackRock och Coinbase partnerskap

BlackRock, genom sitt partnerskap med Coinbase, är redo att göra en betydande inverkan på denna nya marknad. Även om specifika siffror om tillgångar under förvaltning för dess Bitcoin ETF inte avslöjas, har en anmärkningsvärd $100 000 fröinvestering gjorts, vilket belyser företagets långsiktiga engagemang för denna satsning.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.