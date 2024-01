Bitbots förköp i fokus när Bitcoin är redo att nå “ny topp” 2024

Bitcoin har dragit sig tillbaka de senaste dagarna men experter är fortfarande övertygade om att detta år kommer att bli ett starkt år för världens största kryptovaluta efter börsvärde.

Bitcoin kan nå en ny topp 2024

Vijay Ayyar – vice VD för CoinDCX, till exempel, förväntar sig att BTC kommer att nå en ny topp under de kommande månaderna. I en intervju nyligen sa han:

Om man ska tro sentimentet, ser vi potentiellt på en accelererad övergång till nya all-time highs någon gång i år.

Ayyars hausseartade syn är främst baserad på Spot Bitcoin ETF:er som Securities & Exchange Commission i USA godkändes bara förra veckan. Börshandlade fonder förväntas i stort sett öka institutionellt intresse för Bitcoin – och det relaterade inflödet av kapital kommer sannolikt att resultera i en betydande ökning av dess pris.

Historiskt har dock Bitcoin nästan aldrig samlats i ett vakuum. Den tenderar att spegla sig i kryptorymden i stort när en medvind börjar gynna priset på en BTC. Så det är tänkbart att det förväntade rallyt i Bitcoin kommer att hjälpa de kommande kryptoprojekten som Bitbot i år.

Bitbot – en kort introduktion

Bitbot är en Telegram-handelsbot som vill se till att du får ut det mesta av det förväntade rallyt i kryptovalutor 2024.

Vad det i huvudsak gör är att ge dig – den privata investeraren – tillgång till handelsverktyg av institutionell kvalitet för att hjälpa till att maximera din avkastning och minimera risken du måste ta när du handlar på kryptomarknaden.

Ännu viktigare är att det är den första handelsboten utan förvaring, vilket innebär att det finns ett extra lager av säkerhet för användare som väljer att lita på Bitbot. På sin webbplats anger Bitbot sitt uppdrag som:

Att lägga verktyg av institutionell kvalitet i händerna på privata investerare, samtidigt som de säkras av MPC-depå.

Intresserad av att ta reda på mer om Bitbot? Besök hemsidan på denna länk.

Hur är Bitbot en investering i sig?

Det som gör Bitbot ännu mer intressant är dess inhemska token som driver allt som denna plattform står för.

Bitbot-tokenen är planerad till ett förköp som startar den 17 januari. Att investera i den är ett sätt för dig att vara en del av denna gemenskap och vara berättigad att delta och dra nytta av en exklusiv intäktsdelningsmodell som skapar en extra inkomstkälla för dig.

Bitbot lovar också tillgång till begränsade funktioner för dem som äger dess inhemska token. Dessa inkluderar kopieringshandel, ädelstensskanner och ytterligare passiv inkomst om du också deltar i dess remissprogram.

Observera att Bitbot kommer att använda “en del av sin tilldelning till förköp för tävlingar – den första är en $100K-tävling” enligt dess webbplats. Du kan gå med i e-postlistan för att hålla dig uppdaterad med den senaste informationen när Bibot lanserar sitt förköp på denna länk.

Andra kryptomedvindar kan hjälpa Bitbot

Kom ihåg att du inte kommer att kunna realisera vinster på din investering i Bitbot under förköpet eftersom tokens kommer att släppas först efter att förköpet är gjort.

Men när förköpet väl är slut, kommer den inhemska Bitbot-tokenen troligen att hitta ett hem på en anmärkningsvärd kryptobörs som tenderar att öka efterfrågan, vilket i slutändan resulterar i nästa steg upp när det gäller priset på en kryptotoken.

Enligt Statista förväntas kryptomarknaden växa med en årlig sammansatt rate på drygt 10%. Det är den typen av tillväxt du skulle kunna utnyttja om du bestämmer dig för att köpa Bitbot idag.

Slutligen finns det andra kortsiktiga medvindar som kan gynna Bitbot också. Till exempel kan den amerikanska centralbanken sänka räntorna flera gånger under 2024, och därigenom förbättra intresset för risktillgångar som kryptovalutor.

Och så finns det Bitcoin-halvering som också är planerad till den kommande april. Klicka här för att ta reda på mer om Bitbot och dess kommande förköp.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.