Bör du investera i Memeinator efter IMF:s syn på AI

Artificiell intelligens kan påverka cirka 60% av jobben i höginkomstländer, enligt Internationella valutafonden.

AI kan hjälpa till att öka arbetsproduktiviteten

Den goda nyheten är att ungefär hälften av dessa sannolikt kommer att se en ökning av produktiviteten på grund av AI-integration. Enligt Kristalina Georgieva – chefen för IMF:

Vi står på gränsen till en teknisk revolution som kan sätta fart på produktiviteten, öka den globala tillväxten och höja inkomsterna runt om i världen.

Hennes utsikter liknar analytiker på Goldman Sachs som nyligen berättade för kunder i en forskningsanteckning att artificiell intelligens på ett meningsfullt sätt kan bidra till att förbättra arbetsproduktiviteten och öka bruttonationalprodukten med upp till 7,0%.

Vad de ovannämnda prognoserna i huvudsak antyder är att fokus på Gen AI förväntas fortsätta under de kommande åren och den relaterade fördelen kommer sannolikt att rinna ner till många namn inklusive de nyligen lanserade projekten som Memeinator.

Låt oss dyka djupare in i vad Memeinator är och vad de har tänkt att åstadkomma.

Memeinator hjälper dig att utnyttja snabb tillväxt inom AI

Memeinator är i första hand en blockkedje-baserad plattform men en som aktivt använder artificiell intelligens också.

Grundarna av projektet inser att bedrägerier står i vägen för kapitalinflöde till meme-mynten. Så, de har skapat en plattform som använder AI för att söka efter svagare tokens på internet och ta bort dem från existens.

Sammantaget anger Memeinator sitt slutliga mål i en whitepaper på sin hemsida som total dominans av meme-myntsutrymmet. Initiativet drivs av ett eget mynt som kallas “MMTR” som du i huvudsak kan tänka på som ett sätt att få exponering för den snabba tillväxten av artificiell intelligens.

Observera att MMTR för närvarande är i förköp. För att ta reda på mer om Memeinator eller dess inhemska meme-mynt, besök webbplatsen på denna länk.

Memeinator (MMTR) har redan samlat in miljoner i förköp

Memeinators engagemang för att eliminera de svaga meme-mynten väcker intresse för MMTR. Detta bevisas i det faktum att den inhemska tokenen har samlat in nära 3,6 miljoner dollar på några månader.

Den kostar för närvarande $0,0186 och förväntas nå $0,0197 i nästa steg av förköpet, enligt webbplatsen.

Efter förköpet kommer MMTR att listas på kryptobörser ungefär som sina kollegor tidigare, vilket kan resultera i prisuppgång eftersom det blir lättare för potentiella investerare att få tillgång till Memeinator.

Det är värt att nämna här att Statista förutspår artificiell intelligens att vara en marknad på 2,0 biljoner dollar i slutet av detta decennium. Vid skrivandet är AI bara värd cirka 200 miljarder dollar.

Du kan delta i och förhoppningsvis dra nytta av den tiofaldiga tillväxten under de kommande sex till sju åren med en position i Memeinator. Detaljer om projektet och MMTR-myntet finns här.

MMTR kommer att gynnas när meme-myntmarknaden fortsätter att växa

Trots de ovan nämnda bedrägerierna, kom meme-myntmarknaden upp ur askan för att få en värdering på cirka 20 miljarder dollar under loppet av två till tre år.

Eftersom Memeinator håller sitt löfte om att rensa detta utrymme från svagare mynt och dominera det, är det tänkbart att marknaden för meme-tokens kommer att växa så mycket snabbt under de kommande åren också – och du kan dra fördel av den förväntade tillväxten om du investerar i MMTR idag.

Slutligen, kom ihåg att MMTR är ett kryptomynt i sin kärna. Så den bredare medvinden på kryptomarknaden kan också hjälpa till att höja priset. Ovanpå den medvinden finns Spot Bitcoin ETF som Securities & Exchange Commission slutligen godkände förra veckan.

Bitcoin-halvering och den förväntade återgången från den amerikanska centralbanken till att sänka räntorna i år är bland andra kryptomedvindar som kan vara en välsignelse för Memeinator. Klicka här för att lära dig hur du köper MMTR i några enkla steg.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.