I morse tillkännagav Tyskland sina senaste inflationssiffror, inklusive KPI på årsbasis för 2023 och månad till månad för november 2023.

Siffrorna visade att inflationen hade stigit med 3,7 procent i december 2023 på årsbasis, och att Tysklands harmoniserade konsumentprisindex också hade klättrat med 3,8 procent på årsbasis och med 0,2 procent från november 2023.

I linje med förväntningarna

Prognoserna för dagens inflationssiffror var dystra men förväntade, där Tysklands Statistisches Bundesamt förutspådde en inflation på cirka 3,7 procent jämfört med föregående år före 2023, en markant uppgång från 3,2 procent 2022.

Men siffrorna för december månad till månad ger utan tvekan en mer exakt förståelse av var inflationen befinner sig nu i Europas största land av BNP. Men även dessa siffror steg: till 0,1 procent för december 2023, jämfört med -0,4 procent i november.

Den sorgliga betydelsen av Tysklands KPI-siffror

Som Europas största ekonomi har Tyskland alltid betydelse – men de är utan tvekan ännu viktigare just nu.

En ökning av inflationen innebär vanligtvis mindre köpkraft för konsumenter, vars utgifter (eller brist på sådana) har en direkt inverkan på ekonomin.

Enligt EU-kommissionen väntas arbetslösheten öka marginellt till 3,2 procent både 2024 och 2025. Och inflationen förväntades bli 3,1 procent 2024 – en hel del lägre än morgonens siffror.

Om Tyskland inte kan få sin inflation under kontroll i år, riskerar det att hamna i en stagflation senare under året – och eventuellt dra med sig resten av Europa.

För att inte tala om att de räntesänkningar som alla konsumenter i Europa längtar efter kommer bara att glida längre utom räckhåll, ju högre inflationen går. (Läs vår berättelse om en ECB-medlem som sa “Jag kan inte föreställa mig att vi kommer att prata om nedskärningar ännu” för mer sammanhang.)

