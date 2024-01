Bitbot: En förköpsnedräkning av Telegram-handelsbot som är inställd på att konkurrera med liknande och leverera 100x

Från och med juli 2023 bjöds den Telegram-baserade börsen Unibot (UNIBOT) investerare på en oväntad gåva. Tvåsiffriga vinster såg att tokenen översteg en värdering på 200x, och UNIBOT körde förbi priset på $200. Vinsterna var inte av en slump, eftersom attraktionen för Telegram-baserade bots växte. Även om UNIBOT handlas till hälften av sitt rekordhöga idag, illustrerade vinsterna nischtokenens popularitet. Nu värmer investerare upp till en annan Telegram-handelsbot som erbjuder större funktioner och potential. Bitbot-förköpet startar den 17 januari 2024 och potentialen är mer än 100x. Vi går djupare in i det här projektet och hjälper till att avslöja varför den har blivit en sensation innan lanseringen.

Om Bitbot?

Bitbot är en självvårdande handelsbot som finns på meddelandeplattformen Telegram. Den låter användare handla kryptovalutor via sina kalla plånböcker. Kanske är en nyckelfråga som dröjer kvar i investerarnas sinnen: varför Bitbot?

Tja, vi minns alla den dramatiska detaljhandelsvansinnet på GameStop och AMC Entertainment-aktier 2021. Små investerare samlades för att överlista de stora kanonerna i båda detaljhandelsinspirerade meme-aktiehandelsevenemang. Händelserna visade detaljhandelns makt inom handel och deras oupphörliga strävan efter resurser och stöd.

Bitbot vill ge detaljinvesterare resurser och plattform för att ta hand om sin handel. Bortsett från att möjliggöra säker förvaring av tillgångar, ger boten investerare teknologi av institutionell kvalitet. Genom att göra det kan mindre investerare ta kalkylerade marknadsrisker och bli avgörande aktörer. Boten kommer också med ett ultraintuitivt gränssnitt för enkel navigering och deltagande.

Men svåra lärdomar har blivit lärda, och Telegram-bots har inte varit utan kontroverser. Unibot var ett offer för en hackning som såg att cirka $560 000 gick förlorade, vilket ledde till en krasch på 40% av tokenen förra året. Banana Gun, en annan Telegram-bot-token, tappade mer än 99% inom tre timmar i september. Detta var efter en misstänkt rug pull som skickade chockvågor över marknaden. En oundviklig fråga är: kan Bitbot drabbas av samma olycka?

Det är intressant hur Bitbot har undvikit sina föregångares fallgropar. Till skillnad från sina konkurrenter, som innehar användartillgångar och privata nycklar, förlitar sig Bitbot på ultraflexibel plånbokshantering. Plånboken är förstärkt av MPC custodial API, som ersätter den privata nyckeln med individuella nyckelandelar. Eftersom ingen enskild part kan komma åt hela nyckeln, övervinner Bitbot säkerhetsbristerna hos sina kamrater.

Bitbot är stolt över ytterligare säkerhetsfunktioner. Det inkluderar Knightsafe, en decentraliserad och öppen källkodstjänst för digital egendom för egenvård. Andra inkluderar anti-MEV Bot för blockkedje-övervakning och anti-rug-funktioner för att hålla investerare säkra. Potentialen för Bitbot att bli investerarnas älskling och ge en vacker avkastning är helt enkelt robust.

Kan Bitbot stiga 100x 2024?

Det är perfekt timing för Bitbot-lanseringen, som kommer när marknaden värms upp för en tjurkörning. Bitcoin ökade till nästan $50 000 nyligen, vilket sammanföll med godkännandet av den första spot-ETF. På liknande sätt är Bitcoins halvering, som förväntas i april 2024, en annan kommande hausseartad trigger.

Bitcoin betraktas som en barometer för resten av sektorn, vilket utlöser andra tokenköp och tjurkörningar. Helt enkelt kan tillkomsten av en hausseartad marknad hjälpa till att låsa upp värdet av Bitbot.

Dessutom, som tidigare nämnt, växer nischtokens populära. Även med björnkryptomarknaden översteg handelsvolymerna på bots Unibot, Banana och Maestro 5 miljarder dollar. Volymerna understryker handelsautomatisering som nästa stora sak, med Bitbot som en nyckelspelare.

Trots otvivelaktiga säkerhetsbrister har handel med bot-tokens som Unibot sett över 200x vinster. Med sin överlägsna säkerhetsmodell har Bitbot en liknande och högre potential. Således är en 100x förutsägelse ganska konservativ, med tanke på de historiska pristrenderna.

Sammanfallande med den hausseartade marknaden och attraktiva priser på $0,01 gör Bitbot till en token att titta på. I framtiden är målet att lista BITBOT på de bästa börserna och uppnå ett börsvärde på 1 miljard dollar. Investerare kan besöka projektets webbplats för att köpa tokenen när förköpet öppnar.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.