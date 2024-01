Kinas befolkningsminskning: En allt djupare kris

Kinas befolkning har upplevt en betydande nedgång för andra året i rad, vilket markerar en fortsättning på en oroande trend som har enorma konsekvenser för dess ekonomiska framtid och demografiska struktur.

2023: Ett år av demografiska förändringar

Copy link to section

Enligt National Bureau of Statistics minskade Kinas befolkning med 2,08 miljoner, eller 0,15 %, till 1,409 miljarder år 2023.

Denna minskning var högre än befolkningsminskningen på 850 000 2022, vilket var den första sedan den stora hungersnöden under Mao Zedong-eran 1961.

COVID-19 och dess inverkan

Copy link to section

Covid-19-pandemin har spelat en betydande roll i denna demografiska förändring. Efter tre år av strikt screening och karantänsåtgärder upplevde Kina en dramatisk rikstäckande covid-ökning när myndigheterna plötsligt lyfte trottoarkanterna i december 2022.

Detta ledde till en ökning med 6,6 % av antalet dödsfall till 11,1 miljoner år 2023, den högsta dödstalen sedan kulturrevolutionen 1974.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Rekordlåga födelsetal

Copy link to section

Nyfödda sjönk med 5,7 %, och födelsetalen slog rekordlågt med 6,39 födslar per 1 000 personer. Denna nedgång tillskrivs decennier långa trender, inklusive ettbarnspolitiken och snabb urbanisering, vilket gör barnuppfostran i städer dyrare.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Som jämförelse var Japans födelsetal 6,3 per 1 000 personer 2022, medan Sydkoreas födelsetal var 4,9. Som observerats i andra länder med låg fertilitet är det ofta mycket svårt att vända nedgången i fertiliteten.

Minskande arbetsstyrka och ekonomisk påverkan

Copy link to section

Den minskande befolkningen ökar oron för Kinas tillväxtutsikter. Med färre arbetare och konsumenter sätter de stigande kostnaderna för äldreomsorg och pensionsförmåner mer påfrestningar på skuldsatta lokala myndigheter.

Dessutom nådde ungdomsarbetslösheten rekordnivåer 2023, lönerna för många tjänstemän sjönk och en kris i fastighetssektorn, där mer än två tredjedelar av hushållens förmögenhet lagras, intensifierades.

Katya Stead, finanskorrespondent på Invezz, säger:

Åldrandet av Kinas folk är en potentiellt oåterkallelig långsiktig trend. Internationella valutafonden har gjort kopplingen tydlig mellan en låg födelsetal och minskningar av BNP. Och i den näst största ekonomin i världen är detta minst sagt oroande.

Åldrande befolkning och pensionskris

Copy link to section

Andelen av befolkningen i åldern 60 år och äldre nådde 21,1 % 2023. Den kinesiska vetenskapsakademin förutspår ett underskott i pensionssystemet till 2035, eftersom befolkningen i pensionsåldern förväntas överstiga 400 miljoner.

Landsbygdens kamp

Copy link to section

Individer som Xin Lu, bosatt från Gansu-provinsen, lyfter fram de ekonomiska utmaningar som den åldrande landsbygdsbefolkningen står inför. Med magra pensioner och begränsat sparande ökar beroendet av familjestöd.

Läs Katya Steads senaste artikel om hur Kinas huspriser antyder den kommande stormen

Regeringens svar och allmänhetens stämning

Copy link to section

Trots statliga ansträngningar för att uppmuntra förlossning genom olika incitament, är effektiviteten av dessa åtgärder fortfarande tveksam. Pekings lokala politik saknar enhetlig tillämpning, och de grundläggande orsakerna till sjunkande födelsetal förblir oåtgärdade.

Den tjugosexåriga IT-arbetaren Xian Wu uttrycker skepsis mot regeringens incitament, vilket indikerar en djupare samhällelig förändring av attityder till familjeplanering.

Långsiktigt ser FN-experter att Kinas befolkning minskar med 109 miljoner år 2050. Kinas befolkning som är 60 år och äldre nådde 296,97 miljoner år 2023, cirka 21,1 % av dess totala befolkning, upp från 280,04 miljoner år 2022.

Landets befolkning i pensionsåldern förväntas öka till mer än 400 miljoner år 2035, mer än hela USA:s befolkning.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.