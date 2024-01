Här är anledningen till att kurserna EUR/CHF och USD/CHF stiger

Växelkursen USD/CHF och EUR/CHF fortsatte att stiga denna vecka efter hökiska uttalanden från tjänstemän från Federal Reserve och Europeiska centralbanken (ECB). Den schweiziska francen backade till 0,9450 mot euron och till 0,8700 mot den amerikanska dollarn.

Hawkish ECB och Fed tjänstemän

Copy link to section

World Economic Forum (WEF) var den största makrohändelsen denna vecka då det samlade beslutsfattare från hela världen. Dessa personer inkluderade tjänstemän från ECB, Federal Reserve och den schweiziska centralbanken (SNB).

De flesta av dessa tjänstemän uttryckte oro över att marknaden förväntade sig räntesänkningar tidigare nog. ECB-tjänstemän, inklusive Christine Lagarde, noterade att banken sannolikt kommer att börja sänka räntorna under andra halvan av året. Vissa analytiker förväntade sig att dessa nedskärningar skulle börja så snart som i mars.

Vissa Federal Reserve-tjänstemän som Christopher Waller och Raphael Bostic varnade för att inflationen fortfarande var envist hög och att Fed sannolikt kommer att hålla räntorna högre under längre tid för att motverka den.

Samtidigt sa SNB:s Thomas Jordan i en intervju att inflationen i landet höll på att dra sig tillbaka, hjälpt av den starka schweizerfrancen. Han förväntar sig att hålla räntorna högre under längre tid även om analytiker ser dem komma så snart som i mars.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Samtidigt steg EUR/CHF- och USD/CHF-paret när investerare tonade ned effekten av de pågående spänningarna i Mellanöstern. Pakistan bombade Iran på torsdagen, vilket var en upptrappning. USA och Storbritannien har också fortsatt att bomba Houthi-rebeller.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Även om krisen kan pågå länge finns det tecken på att marknaden förringar dess betydelse. Till exempel har priset på Brent och West Texas Intermediate hållit sig under $80. I de flesta fall tenderar den schweiziska francen att klara sig bra när det finns geopolitiska frågor.

https://www.youtube.com/watch?v=BjBl6EX9BfI&pp=ygUHRUNCIHdlZg%3D%3D

USD/CHF teknisk analys

Copy link to section

USD/CHF-diagram av TradingView

Om vi vänder oss till det dagliga diagrammet ser vi att växelkursen för USD till CHF har varit i en stark uppåtgående trend de senaste dagarna. I detta har den hoppat under de senaste sju raka dagarna och flyttat till sin högsta punkt sedan den 18 december. Paret har också vänt den viktiga motståndsnivån på 0,8551 till stöd,

Den har stigit över 50-dagars glidande medelvärde och nyckelmotståndet på 0,8670, den lägsta svingen den 4 december. Samtidigt närmar sig Relative Strength Index (RSI) den överköpta punkten vid 70 medan Chande Momentum Oscillator (CMO) närmar sig 100.

Därför kommer paret sannolikt att fortsätta stiga en kort stund och sedan kommer det att återuppta den nedåtgående trenden och testa om stödet vid 0,8550.

EUR/CHF teknisk analys

Copy link to section

EUR till CHF-paret fortsatte att studsa tillbaka under de senaste dagarna. På det dagliga diagrammet rörde sig paret över det 50-dagars glidande medelvärdet. Liksom USD/CHF-paret har RSI och CMO-indikatorerna fortsatt att stiga.

Samtidigt närmar sig paret ovansidan av den nedåtgående kanalen som visas i lila. Därför kommer paret sannolikt att fortsätta stiga när köpare riktar in nyckelmotståndet på 0,9500. Detta pris är längs den övre sidan av den fallande kanalen.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.