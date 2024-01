Kan Marathon Digital Holdings aktie (MARA) etablera stöd till $16?

Marathon Digital Holdings Inc. (NASDAQ:MARA) steg 0,37% på fredagen. När aktien steg på fredagen ökade också de omsatta volymerna. Kapitalvinsterna kom efter fem dagars förluster i följd. Även om vinsterna är små signalerar de positiva förändringar i marknadssentimentet, vilket gynnar blockchain-aktien.

Tidigare resultat är en viktig indikator på hur aktien kan prestera på kort och medellång sikt. Innan Mara Digital Holdings ökade med 0,37 % på fredagen, tappade Mara Digital Holdings 24,98 % av sitt värde på bara 5 dagar. Hittills i år har aktien tappat 39,45 %. Marathon Digital gör dock ett intressant aktieval eftersom det fortfarande är 140,03 % högre än för ett år sedan. Investerare lockas till sannolikheten att fördubbla värdet på ett år genom att investera i den volatila aktien.

Företaget är strategiskt positionerat för att dra nytta av ett växande intresse för digitala tillgångar. Som en gruvverksamhet för kryptovaluta är värderingen av Marathon Digital nära kopplad till kryptorörelser. Aktien är ett intressant val att titta på när investeringsalternativen kring digitala tillgångar ökar. Den senaste utvecklingen kring krypto-ETF:er har skapat mer intresse för företag som Marathon Digital.

En viktig fråga är vilken investeringsstil som passar företaget bäst. Mara Digital Holdings är en A-klassad momentumaktie. Det gör det attraktivt för momentuminvesterare. Kryptomarknadernas prestanda spelar en avgörande roll för företagets fundamentala och tekniska tillväxt. När volatiliteten ökar på kryptovalutamarknaderna förväntas farten byggas upp för företaget. Aktien har stor potential för momentuminvesterare.

Mara Digital Holdings kan komma att lösa sig på $16

Källa: TradingView

Ur teknisk synvinkel kunde Mara Digital Holdings etablera support på $16. Analys visar att RSI på 38,78 närmar sig den översålda regionen. Detta innebär mindre sannolikhet för ytterligare nedgångar. 14-dagars SMA för RSI vid 53,12 indikerar en neutral syn på prisutvecklingen. Indikativt kan värderingen av Mara Digital Holdings komma att avvecklas på nuvarande nivåer. Eftersom värderingen sätter sig på $16, kan detta vara en bra startpunkt för momentumhandlare.

Sammanfattning

Mara Digital Holdings är en attraktiv momentumaktie. Det ger exponering mot kryptovalutapriserna och marknaderna. När volatiliteten i det digitala tillgångsutrymmet ökar, kan Marathon Digital vinna fundamentalt och tekniskt. Värderingen av $16 är en bra ingång för köp när priset sätter sig.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.