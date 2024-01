Globalt kryptoägande ökade med 34 % till 580 miljoner: Crypto.com-rapport

Kryptovaluta fortsätter att se ökad användning när fler människor lägger till tillgångsklassen till sina innehav. År 2023 ökade antalet kryptoägare med cirka 34%, och hoppade från 432 miljoner till 580 miljoner i slutet av året.

Forskare och analytiker på kryptobörsplattformen Crypto.com delade detaljer om denna tillväxt i en rapport publicerad den 19 januari 2024.

Global crypto ownership numbers increased to 580 million. Source: Crypto.com

Som Invezz lyfte fram i maj förra året var Asien en av regionerna som såg högre nivåer av kryptoantagande. Afrika och Latinamerika har också noterat betydande tillväxttakt under de senaste åren.

BTC-ägare ökar till 296 miljoner

Enligt Crypto.com ökade antalet Bitcoin -innehavare med 33 % – från 222 miljoner i början av året till 296 miljoner i december.

Flaggskeppet kryptovaluta, vars pris steg kraftigt under hela året, står för mer än hälften av alla kryptovalutainnehavare. Faktum är att BTC-innehavare i slutet av 2023 stod för 51% av de globala kryptoägarnumren, visade Crypto.com-rapporten.

Samtidigt uppgick de totala globala Ethereum- ägarna till cirka 124 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 39 % under de 12 månaderna till slutet av december 2023.

ETH-ägare uppgick till cirka 89 miljoner i januari samma år och ökningen pressade globala innehavare för världens näst största kryptovaluta med börsvärde till 21% av det globala kryptoägartalet. Cirka 40,9% av BTC-ägarna hade också ETH vid tidpunkten för forskningen.

“Som nämnts såg både BTC- och ETH-anpassningen en markant ökning under fjärde kvartalet 2023, eftersom spänningen växte över utvecklingen inom Bitcoin och Ether ETF:er. Under perioden upplevde BTC:s och ETH:s priser en betydande ökning och nådde kortvarigt USD 44 000 respektive 2 400 USD. Samtidigt fick BRC-20 och inskriptioner betydande popularitet, vilket också lockade en mängd olika investerare och entusiaster”, noterade Crypto.com i rapporten.

Utvecklingar som också bidrog till ökningen av det globala kryptoägandet inkluderade Ethereums Shanghai-uppgradering. De månatliga tillväxttakten för april och maj 2023 var 5,1 % respektive 6,7 %.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.