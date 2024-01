Sony avbryter fusionsplaner på 10 miljarder dollar med Zee i Indien, juridisk strid hägrar

Japanska Sony Group har fattat beslutet att överge sina planer på en fusion på 10 miljarder dollar med Indiens Zee Entertainment (ZEE.NS), vilket skapar förutsättningar för en rättslig uppgörelse mellan de två företagen på grund av deras misslyckande med att slutföra en affär som var redo att omforma Indiens medielandskap.

Kollapsen av denna ambitiösa sammanslagning, som syftar till att skapa ett mediakraftverk på Indiens innehållshungriga marknad, har injicerat en ny nivå av osäkerhet för TV-företaget Zee, särskilt när konkurrensen i branschen fortsätter att intensifieras.

Disney (DIS.N) har tagit tillfället i akt och försöker nu aktivt slå samman sina indiska företag med mediatillgångarna från miljardären Mukesh Ambani’s Reliance (RELI.NS), med målet att bilda ett av Indiens största underhållningsimperier.

Sony, i ett officiellt uttalande, citerade ouppfyllda “stängningsvillkor” som orsaken bakom sammanslagningens bortgång, trots deras “godtrosdiskussioner” med Zee. Företagen lyckades inte komma överens om att förlänga tidsfristen, som satt till den 21 januari.

Vad Sony sa

Sony uttryckte sin besvikelse, “Efter mer än två år av förhandlingar är vi extremt besvikna… Vi är fortfarande engagerade i att utöka vår närvaro på denna livliga och snabbt växande marknad.”

Zees kommentar

Som svar informerade Zee de indiska börserna om att Sony kräver 90 miljoner dollar i uppsägningsavgifter för påstådda brott mot fusionsavtalet och åberopar skiljedom för akuta interimistiska åtgärder. Zee förnekar bestämt alla anspråk från Sony och har för avsikt att vidta lämpliga rättsliga åtgärder.

Även om varken Sony eller Zee gav specifika detaljer om de ouppfyllda villkoren, stod fusionen inför ett kritiskt hinder för att avgöra vem som skulle leda det kombinerade företaget. Zee hade föreslagit vd Punit Goenka som ledare, men Sony väckte oro efter att Goenka blev föremål för en utredning av Indiens marknadsregulator.

Zee klargjorde dock på måndagen att Goenka hade gått med på att avgå i fusionens intresse.

Förra året hindrade Securities and Exchange Board of India Goenka från att inneha styrelseuppdrag i alla börsnoterade företag, påstådda hans inblandning i att avleda Zees medel till andra börsnoterade enheter inom gruppen.

Goenka förnekade anklagelserna, och en indisk domstol hävde förbudet i oktober, med villkoret att han skulle samarbeta med eventuella regulatoriska utredningar.

Goenka, som deltog i den stora invigningen av ett Lord Ram-tempel i Indiens Ayodhya stad, tolkade kollapsen av Sony-affären som “ett tecken från Herren” och uttryckte sitt engagemang för att stärka sitt företag till förmån för intressenter.

Zees sjunkande intäkter

Zee står för närvarande inför utmaningar med sjunkande reklamintäkter och minskade kassareserver, som sjönk till 2,48 miljarder rupier under de sex månader som slutade den 30 september, jämfört med 5,88 miljarder rupier ett år tidigare.

Trots att Zee ådragit sig “engångskostnader och återkommande kostnader” som förberedelse för Sony-affären kommer Zee nu att flytta fokus till att utvärdera både organisk och oorganisk tillväxtmöjligheter.

Med en mångsidig portfölj av kanaler som spänner över nyheter och underhållning på hindi och andra språk, har Zee varit ett känt namn i Indien i flera år. Det grundades 1992 av Subhash Chandra, far till Goenka, ofta kallad “Indisk Televisions fader.”

Misslyckandet med Zee-Sony-fusionen ses som en besvikelse för aktieägarna, eftersom det hade potentialen att väsentligt förändra branschens dynamik, enligt Hetal Dalal, VD och Chief Operating Officer för Institutional Investor Advisory Services.

Sony räknar inte med någon väsentlig påverkan på sina uppskattningar vid årets slut för mars, eftersom sammanslagningen inte togs med i dess utsikter.

Zees aktier har minskat med cirka 8% sedan sammanslagningen initialt tillkännagavs i september 2021.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.