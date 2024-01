Terraform Labs ansöker om Chapter 11-skydd, nytt meme-mynt stiger genom förköp

Terraform Labs, en gång en kraft i kryptovärlden, har officiellt ansökt om Chapter 11-konkurs och skickar chockvågor genom det digitala tillgångslandskapet. Samtidigt står Memeinator-projektet i centrum och tar fart med sitt MMTR-tokenförköp.

Denna sammanställning av finansiella utmaningar och nya stigande tokens markerar ett kritiskt ögonblick i kryptosfären.

Terraform Labs Chapter 11-konkursanmälan

Terraform Labs, idén bakom det numera nedlagda TerraUSD (UST), har officiellt ansökt om Chapter 11-konkursskydd i USA. I ansökan har företaget avslöjat uppskattade skulder och tillgångar som sträcker sig från $100 miljoner till $500 miljoner.

Anmälan, gjord i USA:s konkursdomstol för District of Delaware, kulminerar den tumultartade resa som det en gång så framträdande Terra-ekosystemet har gått igenom sedan kollapsen av dess TerraUSD (UST) stablecoin.

Terraforms Labs tillgångar och skulder

Rättsdokumenten avslöjar den ekonomiska påfrestningen som Terraform Labs står inför, med hänvisning till ett stort antal skulder och tillgångar.

Företagets VD, Chris Amani, erkände de utmaningar som företaget står inför och uttryckte förtroende för Terra-gemenskapens motståndskraft. Amani anmärkte: “Vi har övervunnit betydande utmaningar tidigare och mot långa odds överlevde ekosystemet och till och med växte på nya sätt efter depegningen.”

Detta exempellösa drag följer på en turbulent period för Terraform Labs, med pågående juridiska strider, kollapsen av Terra Money 2022 och arresteringen och domen av medgrundaren Do Kwon i Montenegro 2023.

Do Kwons rättegång och SEC-inblandning

Do Kwon, även känd som Kwon Do-hyung, står inför en uppskjuten bedrägerirättegång som omplanerats till den 25 mars 2024, efter en försening beviljad av US Securities and Exchange Commission (SEC). Anklagelserna härrör från kollapsen av Terra Money, med civilrättsliga stämningar mot Terraform Labs och Kwon i februari 2023.

SEC hävdar ett “bedrägeri med flera miljarder dollar i kryptovaluta” kopplat till UST- och Terra- (LUNA) tokens. Kwons arrestering i Montenegro och de efterföljande utlämningsförfrågningarna från både USA och Sydkorea har gjort det rättsliga förfarandet mer komplext, med rykten om potentiella straff i båda nationerna.

Förutom Sydkorea och USA åtalades Terraform Labs och Do Kwon också för en grupptalan i Singapore mot slutet av 2023.

Slutsats

När de rättsliga förfarandena utvecklas förblir Terraform Labs öde osäkert, vilket lämnar Terra-gemenskapen i väntan.

Samtidigt ger Memeinators MMTR-tokenförköp en ny våg av spänning, som visar upp den motståndskraft och innovation som finns i kryptovärlden. Både investerare och entusiaster tittar med stort intresse på när dessa kontrasterande berättelser utspelar sig på den digitala scenen.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.