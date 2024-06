2 år, inga vinster: Är Lockheed Martins aktie värd att köpa?

Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) har varit en solid aktör inom flyg- och försvarssektorn. Men under de senaste två åren har aktien inte riktigt gått någonstans och svävat runt $465. Det väcker en stor fråga: Är det fortfarande ett bra köp?

Med ett marknadsvärde på över 110 miljarder dollar råder det ingen tvekan om att Lockheed Martin är en försvarsjätte. De tillverkar alla möjliga viktiga militära grejer, från banbrytande flygplan till kritiska missilsystem. Dessutom har de ökat sin försäljning under åren, från 39,9 miljarder USD 2014 till 67,6 miljarder USD 2023.

Under första kvartalet 2024 gick företaget bättre än väntat i försäljning och drog in 17,2 miljarder dollar, vilket slog prognoserna med rejäla 1,2 miljarder dollar. Men deras vinstmarginaler sjönk något, främst på grund av kostnadsöverskridanden i divisionerna Aeronautics and Missiles and Fire Control. Så medan försäljningen ökar, tjänar de inte lika mycket som tidigare.

Förutom dessa kostnadsöverskridanden finns det alltid risken för ekonomiska nedgångar som påverkar försvarsutgifterna. Dessutom hårdnar konkurrensen inom försvarsindustrin, vilket kan pressa Lockheed Martins vinstmarginaler längre fram.

Efter att ha gått igenom de senaste grunderna för företaget, låt oss dyka in i diagrammen för att se vad de säger om Lockheed Martins aktie. Finns det några trender eller mönster som kan ge oss en ledtråd om vart det är på väg härnäst?

Bryter sig utanför intervallet

Om vi ser LMT:s långtidsdiagram kan vi se att aktien mestadels har varit intervallbunden mellan $400 och $500 i mer än 2 år nu. Investerare som har investerat i aktien i aktien skulle ha tjänat lite eller inga pengar när det gäller prisuppskattning.

Vi nämner prisuppgång eftersom LMT ger utdelning, vilket för närvarande översätts till en årlig direktavkastning på 2,7 %. Så de skulle ha gjort en del avkastning i form av utdelningar.

LMT-diagram av TradingView

Om du är en investerare som vill köpa LMT-aktier, skulle vårt råd vara att du väntar tills den bryter över $500 på ett övertygande sätt, dvs stänger över den nivån i 2-3 dagar.

Om du är någon som har köpt LMT:s aktie under de senaste 2 åren eller dessförinnan, föreslår vi att du håller kvar aktien på nuvarande nivåer men säljer den om den går under $380.

Styrkan uppåt fortsätter på kort sikt

På kortsiktiga tim- eller 2-timmarsdiagram ser LMT:s aktie mycket bättre ut. Den starka har varit på en stark uppåtgående trend sedan den låg på $413,93 den 15 februari. Men den har mött motståndshandel över $470-nivån.

LMT-diagram av TradingView

Kortsiktiga handlare som vill gå lång på aktien kan göra det om aktien stänger över $470 för en dag och placerar en stop loss på $442. Det första vinstmålet är $498. Men om aktien passerar över $500, kan de förvänta sig att den når $536,4 under de närmaste veckorna.

Handlare som är baisse på aktien måste vänta på att den antingen bryter den kortsiktiga hausseartade trendlinjen, som visas i diagrammet, eller kortar aktien när den når över 485 USD och håller en stop loss på 502 USD. Om aktien börjar falla är dess omedelbara stödnivåer $442 och $414, vilket borde vara deras vinstmål.

