iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) är upp 30% idag efter att ha tillkännagivit planer på ett registrerat direkterbjudande.

iTeos Therapeutics aktie stiger på första kvartalets resultat

Bioteknikföretaget kommer att sälja totalt 1 142 857 aktier för $17,50 vardera, vilket översätts till en premie på 44% på dess tidigare stängning.

Erbjudandet kommer också att innehålla “förfinansierade teckningsoptioner för att köpa upp till 5 714 285 aktier”, enligt pressmeddelandet på fredagen.

Även idag sa $ITOS att de förlorade 38,2 miljoner dollar eller 1,07 dollar per aktie under första kvartalet. Det kom in betydligt från en förlust på 15,6 miljoner dollar eller 44 cent per aktie under samma kvartal förra året.

Ändå är iTeos Therapeutics aktie nu upp hela 70 % jämfört med sin lägsta hittills i slutet av januari.

Hur kommer $ITOS att använda intäkterna från erbjudandet?

Det registrerade direkterbjudandet kommer att samla in cirka 120 miljoner USD i bruttointäkter som iTeos Therapeutics kommer att använda för att “avancera sina kliniska program och prekliniska pipeline”.

En del av intäkterna kommer också att gå till allmänna företagsändamål, enligt pressmeddelandet på fredagen.

$ITOS förväntar sig att finansieringen som leds av Boxer Capital och RA Capital Management (befintliga investerare) stänger inom nästa vecka förutsatt att den uppfyller de sedvanliga stängningsvillkoren.

Bioteknikföretaget hade 595 miljoner dollar i kontanter och motsvarande (inklusive investeringar) i slutet av mars 2024. Wall Street har för närvarande en konsensus “köp”-betyg på iTeos Therapeutics-aktier som inte ger någon utdelning när de skrivs.

