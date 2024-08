Boeings elände fördjupas när flygplanstillverkaren rapporterar en ökning av nettoförlusten med 90 % under andra kvartalet

Boeing rapporterade en uppgång på nästan 90 % i nettoförlusten för kvartalet som slutade den 30 juni, jämfört med samma period förra året med lägre kommersiella leveransvolymer och förluster i försvarsutvecklingsprogram som drar ned dess resultat rejält.

Företaget tillkännagav också Robert K Ortberg som ny VD och koncernchef som kommer att efterträda Dave Calhoun när han avgår i slutet av detta år.

Ortberg, 64, är en veteran från flygindustrin som senast styrde Rockwell Collins som dess VD, och styrde dess integration med United Technologies och RTX tills han gick i pension från RTX 2021.

Boeings nettoförlust stiger till 1,4 miljarder dollar

Den belägrade flygplanstillverkaren rapporterade en nettoförlust på 1,44 miljarder dollar, eller 2,33 dollar per aktie, jämfört med en förlust på 149 miljoner dollar, eller 25 cent per aktie under andra kvartalet förra året.

På justerad basis rapporterade företaget en förlust på 2,90 dollar per aktie, vilket kom in på nästan 1 dollar per aktie under analytikers förväntningar, enligt LSEG.

Intäkterna minskade med cirka 15% till 16,87 miljarder USD mot uppskattningsvis 17,23 miljarder USD. Skulden uppgick till 57,9 miljarder dollar, upp från 47,9 miljarder dollar i början av kvartalet på grund av emissionen av nya skulder.

Företaget har varit under skärpt regulatorisk granskning och dess rykte har fått en massiv träff efter dörrplugg-incidenten i januari i år.

Under det aktuella kvartalet erkände företaget sig också skyldigt till en anklagelse om brottslig konspiration för bedrägeri för att lösa en utredning av det amerikanska justitiedepartementet kopplat till två 737 MAX dödsolyckor under 2018 och 2019.

“Trots ett utmanande kvartal gör vi betydande framsteg med att stärka vårt kvalitetsledningssystem och positionera vårt företag för framtiden”, säger Calhoun.

Vi genomför vår omfattande säkerhets- och kvalitetsplan och har nått en överenskommelse om att förvärva Spirit AeroSystems. Medan vi har mer arbete framför oss, kommer de steg vi tar att hjälpa till att stabilisera vår verksamhet och säkerställa att Boeing är det företag som världen behöver vara. Vi gör viktiga framsteg i vår återhämtning och kommer att fortsätta bygga förtroende genom handling och öppenhet.

Nedgång i leveranser av kommersiella flygplan drar ner intäkterna

Under kvartalet sjönk leveransen av kommersiella flygplan – dess stöttepelare – med 32 %, vilket ledde till en motsvarande minskning av intäkterna från segmentet. Man levererade 92 plan detta kvartal jämfört med 136 plan under samma kvartal förra året.

Det har dock fortfarande en leveransstock på över 5 400 flygplan till ett värde av 437 miljarder dollar.

“Under kvartalet lämnade företaget in sin omfattande säkerhets- och kvalitetsplan till Federal Aviation Administration (FAA). 737-programmen ökade gradvis produktionen under kvartalet och planerar fortfarande att öka produktionen till 38 per månad vid årsskiftet”, säger Boeing i ett påstående.

Den tillade att 787-programmet upprätthåller planer på att återgå till 5 per månad vid årets slut.

I juli tillkännagav företaget ett avtal om att förvärva Spirit AeroSystems, och 777X-programmet påbörjade FAA-certifieringsflygtestning efter att ha erhållit typinspektionstillstånd.

Förluster inom försvars-, rymd- och säkerhetssegmentet

Intäkterna för försvars-, rymd- och säkerhetssegmentet uppgick till 6 miljarder dollar.

Rörelsemarginalen återspeglade en förlust på 1 miljard dollar på vissa utvecklingsprogram till fasta priser, inklusive en förlust på 391 miljoner dollar på KC-46A-programmet, till stor del driven av en nedgång i kommersiell produktion och begränsningar i leveranskedjan, sade företaget.

Under kvartalet fick Boeing utmärkelsen för sju MH-139A helikoptrar från det amerikanska flygvapnet och levererade den första CH-47F Block II Chinook till den amerikanska armén.

Orderstocken i segmentet värderades till 59 miljarder dollar, varav 31% representerar beställningar från kunder utanför USA, heter det.