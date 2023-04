Prisprognose af AI-baseret krypto ASI, idet forsalgets fase 1 nærmer sig sin afslutning

AltSignals popularitet er gået igennem taget efter at platformen afslørede en AI-drevet algoritme drevet af en AI-baseret kryptovaluta, ASI.

AltSignals gennemfører ASI-forsalget, som i øjeblikket er i fase 1 efter en udsolgt BETA-fase. Man kan deltage i forsalget ved at besøge deres officielle hjemmeside.

AltSignals AI-drevne algoritmeprojekt

AltSignals har været markedsleder inden for at levere handelssignaler og udvikle algoritmebaserede tekniske indikatorer til at hjælpe finansmarkedshandlere med at tjene en profit på prisbevægelserne. De startede med at sende gratis krypto handelssignaler, men udvidede senere til Forex, CFD’er og aktier.

AltSignals leverer grundlæggende og teknisk analyse og coacher og hjælper kunderne med at placere handler og profitere på handlerne. Platformen har genereret handelssignaler ved hjælp af en teknisk indikator kaldet AltAlgo Indicator.

AltAlgo-indikatoren scanner de finansielle markeder og advarer AltSignals-brugerne, når en god handelsmulighed dukker op. Indikatoren bruger i øjeblikket flere handelsstrategier og tekniske indikatorer til at identificere handelsmuligheder.

Altsignals arbejder nu på en AI-baseret algoritme for at gøre den signalgenererende proces mere effektiv. AI-algoritmen vil tage den bedst ydende algoritme inklusive AltAlgo-indikatoren og bruge den til at bygge en pakke af AI-produkter, hvoraf en af disse er ActualizeAI drevet af ASI-kryptovalutaen.

Udover at være en AI-baseret kryptovaluta, så opererer ASI kryptovalutaen også på Ethereum blockchainen, hvilket giver mulighed for billige token-køb gennem AltSignals DEX under det nuværende forsalg.

Er den AI-baserede kryptovaluta ASI en god investering?

Der er flere faktorer, som en kryptoinvestor ser på, og især når de investerer i et nyt kryptoprojekt, idet kryptomarkedet er temmelig ustabilt. Og en af disse faktorer er at være på udkig efter et projekt, hvor der tillid til moderselskabet, og at dette en stærk track record af resultater, især med de mange krypto-svindelnumre i krypto området.

AltSignals har været i drift i fem år, og har dokumenterede resultater indenfor handelssignaler; hvilket betyder, at der er tale om en troværdig virksomhed.

Oplysningerne på AltSignals hjemmesiden viser også, at AltSignals Binance Spot- og Futures-signaler samt Forex-signaler har været konsekvent rentable måned efter måned med en nøjagtighed på over 42%.

Nøjagtigheden af disse signaler forventes at stige betydeligt, når ActualizeAI-algoritmen er afsluttet og integreret i platformen, hvilket er noget som vil gøre AltSignals til en eftertragtet platform af mange og sandsynligvis skabe en stigning i efterspørgslen på ASI-tokenet.

AltSignals (ASI) prisprognose

Prisen på ASI er allerede steget med 25% fra BETA-fasens pris på $0,012 til den nuværende forsalgspris på $0,015.

AltSignals-forsalget er opdelt i fem trin: BETA, Fase 1, Fase 2, Fase 3 og Fase 4. Med én fase, der allerede er udsolgt, og den nuværende fase, der allerede er mere end 56% udsolgt, så viser dette, at ASI-tokenet har tiltrukket en masse investorer, hvilket igen viser, at folk har tillid til projektet.

De, der investerer i ASI-tokenet, vil stadig kunne drage fordel, idet tokenet forventes at fortsætte med at stige gennem de resterende forsalgsstadier og bestemt efter, at det bliver børsnoteret på de forskellige krypto børser derefter. Tokenet koster $0,01875 USD i fase 2, $0,021 i fase 3 og $0,02274 i fase 4. På det tidspunkt, hvor forsalget slutter, så vil tokenet være blevet værdsat til 89,5%, hvilket giver dem, der investerer i BETA-fasen en 89,5% i ROI.

Selvom det på mange måder kan være vanskeligt at foretage en ASI-prisprognose efter forsalget, da tokenet ikke vil have tilstrækkelige markedshistoriske data man kan bruge, så forventes ASI-prisen at fortsætte i takt med den stigende popularitet af AI-teknologi, da det i sig selv er en AI-baseret kryptovaluta, såvel som børsnoteringerne på krypto børserne umiddelbart efter forsalget slutter.

Ifølge AltSignals hvidbog forventes ASI-tokenet at blive børsnoteret på CoinGecko, CoinMarketCap og Uniswap i det nuværende kvartal (Q2, 2023), hvilket betyder, at det kun er et spørgsmål om tid.