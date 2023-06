Ripple vs. SEC: Hinman-taledokumenter blev endelig frigivet til offentligheden

Dokumenterne knyttet til den tidligere direktør for US Securities and Exchange Commission (SEC)’s Division of Corporation Finance fra 2017 til 2020, William Hinman, blev frigivet til offentligheden, efter at Ripple anmodede retten om at få dem frigivet.

I en tale holdt i 2018 foreslog Hinman, at ifølge ham var bitcoin (BTC) og Ethereums ether (ETH) ikke værdipapirer. En af Hinmans e-mails lød:

“Vi behøver ikke se et behov for at regulere Ether, som det tilbydes i øjeblikket, som en sikkerhed.”

RXP-prisen springer 7,4 %

Prisen på XRP sprang 7,4% efter udgivelsen af dokumenterne. Prisen var dog vendt tilbage til $0,5374 ved pressetidspunktet, men var stadig i grønt.

XRP price chart. Source: Coinmarketcap

Selvom prisstigningen resonerer med de nominelle gevinster på det bredere kryptomarked, satser XRP-handlere på et gunstigt resultat for Ripple Labs i deres igangværende Ripple vs. SEC retssag.

Ifølge Ripple Labs indikerer Hinmans kommentarer, da han stod i spidsen for SEC-ledelsen, at XRP ikke skal ses som en sikkerhed, der kunne favorisere betalingsvirksomheden.

SEC anlagde en retssag mod Ripple i 2020 på grund af påstande om, at virksomheden solgte uregistrerede værdipapirer. Siden starten har Ripple holdt en afstand mellem XRP Ledger-netværket og tokenet, der driver nogle af dets produkter, eller XRP.