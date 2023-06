Den amerikanske rep. Brad Sherman om SEC “slutter” krypto i USA: “Håber det”

Den amerikanske rep. Brad Sherman har fortsat sin anti-krypto-holdning, denne gang hævder han i et interview med CNBC, at krypto har ” tiltrukket så mange charlataner og bestemt har brug for regulering.”

Medlemmet af US House Financial Services Committee kom med bemærkningerne under en optræden på ‘The Exchange’-showet forud for Fed-rentemeddelelsen. Hans kommentarer kom også efter den nylige reguleringshandling mod Binance og Coinbase fra US Securities and Exchange Commission (SEC).

“Crypto vil falme på grund af krypto”

Adspurgt om kryptoreguleringen og SEC’s pludselige bølge af håndhævelseshandlinger og retssager varslede enden på krypto i Amerika, svarede kongresmedlemmet:

“Håber det, tror det ikke,” før han tilføjede, at krypto selv som investeringsnetværk ikke var godt for Amerika.

“Hvis du lytter til initiativtagerne, siger de, at de er der og forsøger at isolere et finansielt kreditsystem, der er uigennemtrængeligt for den føderale regering – så det er tilgængeligt for sanktionsunddragere. Så USA har ikke længere denne store rolle i internationale anliggender.”

Han tilføjede, at definitionen af kryptovaluta var “skjulte penge”, og forklarede, at dens skatte- og sanktionsunddragere, der har brug for skjulte penge.

Med hensyn til argumentet om, at krypto er der for at reducere transaktionsomkostningerne for den gennemsnitlige amerikaner, udbrød han, at industrien har eksisteret i et stykke tid, og at selv når den ramte markedsværdien på 3 billioner dollars, “gjorde det det ikke nemmere eller billigere at køb en sandwich.”

Hans argumentation:

“Du går til Metroen, du kan bruge et betalingskort, og du kan bruge et kreditkort. Hvis du har krypto, hvad gør du så? Du skal ændre det til penge, så overfører du det til dit betalingskort og køber derefter en sandwich. Det er ikke et betalingssystem, det er ikke en valuta. Det er et forsøg på at tjene billioner af dollars ved at skabe en valuta.”

I november 2022 kollapsede kryptobørsen FTX dramatisk, og den daværende administrerende direktør Sam Bankman-Fried blev arresteret og sigtet for blandt andet bedrageri. Millioner af kunder blev ofre for FTX’s implosion, da dette kom på baggrund af konkurser fra flere kryptovirksomheder, begivenheder fanget i disse 25 statistikker om et “skørt 2022” for krypto.

Selvom han ikke tror, at krypto vil blive “reguleret ude af eksistens”, siger Sherman, at industriens undergang er sig selv.

“Det har tiltrukket så mange charlataner, og det har bestemt brug for regulering. Sam Bankman-Fried er ikke den eneste. I sidste ende tror jeg, at krypto vil falme på grund af krypto. Der er ingen logisk grund til, at Bitcoin er mere værdifuld end hamstermønter, og hvis hamstermønter er der, hvad så med Cobra-mønter? For et år siden sagde jeg, jamen, der er ingen mongoose-mønt – måske skulle der være en mongoose-mønt, og de skabte en, og i et stykke tid var den millioner af dollars værd.”