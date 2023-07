Amerikanske inflationsdata i dag: Janet Mui er fortsat ‘forsigtig’ på S&P 500

åbnede her til morgen, efter at det amerikanske Bureau of Labor Statistics sagde, at inflationen fortsatte med at aftage i juni.

Pro deler hendes syn på S&P 500-indekset

I forhold til et år siden steg forbrugerpriserne med 3,0 % sidste måned i forhold til Dow Jones-estimaterne for en stigning på 3,1 %.

Alligevel er Janet Mui – chef for markedsanalyse hos RBC Brewin Dolphin fortsat forsigtig med benchmarkindekset. På CNBCs ” Worldwide Exchange ” sagde hun i dag:

År til dato rally har været ret stærk. Du har brug for en temmelig perfekt økonomisk situation, som er en blød landing, inflation, der kommer ned til 2,0 %, og Fed sænker renten. Det er ret usandsynligt.

Mui er overbevist om, at den amerikanske økonomi vil glide ind i en recession i første halvår af 2024. I skrivende stund er aktiemarkedet steget mere end 17 % i forhold til starten af dette år.

Hvorfor er Mui ellers forsigtig med amerikanske aktier?

For måneden steg forbrugerpriserne med 0,2 % for juni mod 0,3 % forventet.

Kerneinflationen eksklusive fødevarer og energi steg 4,8 % for året og 0,2 % for måneden – begge bedre end økonomernes forventninger. Men Mui tilføjede i dag på CNBC:

Rentekurven er kraftigt inverteret. Vi mener, at risiko-belønningen ved at øge aktierne på nuværende tidspunkt er fristende at jagte et rally, men vi synes ikke, det er værd at gøre det i øjeblikket.

I juni sprang den amerikanske centralbank over en renteforhøjelse (læs mere) efter at have hævet ti gange i træk. Dets næste politiske møde er planlagt til den sidste uge i denne måned.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.