Shiba Memu: En AI-kryptovaluta at holde øje med i 2023 og fremover

Det siges, at store muligheder aldrig banker på døren to gange. Hvor sandt det end måtte være, så kunne Shiba Memu være en af de bedste meme-kryptovalutaer i 2023 og fremover. Glem alt om de meget hypede meme-tokens, der drives af pumpe og dump. Shiba Memu bærer nytten og den mojo, der kræves for at få succes på meme-scenen. Men hvad er alt ved meme-tokenet, der brød ind i forsalget for dage siden og rejste mere end $994.000?

Hvad er Shiba Memu, og hvordan fungerer det?

Når Shiba Memu nævnes, bringer det minder om sin forgænger Shiba Inu. Det burde bringe sådanne sammenligninger på grund af den lignende konnotation “Shiba” relateret til en japansk hund. Det bruges almindeligvis som tema eller symbol for meme-kryptovalutaer som Shiba Inu og Dogecoin. Og så er Shiba Memu en meme-kryptovaluta.

Shiba Memu stræber efter at blive den bedste hund blandt sine jævnaldrende. Det adskiller sig ved at være en selvopretholdende meme-kryptovaluta. Projektet bruger AI til at styre sine anliggender. Som du måske allerede ved, er AI ved at blive det foretrukne værktøj til at opnå mere for mindre. Det kan personalisere meddelelser, mine data til forudsigelig analyse og behandle og konvertere information til brugbare formater.

Ved hjælp af kunstig intelligens vil Shiba Memu markedsføre sig selv, surfe på internettet for den mest kreative annoncering og levere skræddersyede budskaber. Det kan generere PR omkring sig selv og tage kampen op imod konkurrenterne og skabe meme-hype. Shiba Memu-teamet mener, at projektet kan gøre mere end 100 marketingbureauer tilsammen. Alt dette er muligt, da Shiba Memu aldrig sover og arbejder døgnet rundt. Som sådan er potentialet for projektet højt på grund af AI’s kraft.

Shiba Memu har også et AI-dashboard. Brugere kan se de seneste marketingkampagner, stille spørgsmål til AI-robotten via dashboardet og give feedback og forslag. Softwaren kan også udføre sentimental analyse for at forudsige fremtidige markedsbevægelser for skræddersyet markedsføring.

Shiba Memus prognose for 2023 og 2024

Vi har alle set kraften i hype-drevne kryptovalutaer. DOGE og Shiba er nogle gamle hunde, der har overgået forventningerne, i det mindste positive nyheder. Begge kryptovalutaer er blevet mainstream og har fundet accept hos elskede købmandsbutikker. PEPE kom frem i lyset i år og steg med flere cifrede procenter.

Shiba Memu har fordelen ved at være AI-drevet og bære et hjælpeprogram ud over en blot meme-etiket. Brugere vil finde nytte i at forespørge og få opdaterede svar. AI’en tillader også at stake og tjene gennem en likviditetspulje.

Med ovenstående er forudsigelsen for token enorm. 2023 kommer dog for tidligt, da tokenet vil begynde at blive noteret på større centraliserede børser i tredje kvartal af 2024. Det er her, tokenet vil tappe likviditet fra mange brugere og investorer, hvilket tillader prisen at skyde i vejret. Derfra er en konservativ forudsigelse en firecifret procentvis prisstigning i prisen i 2024. Men hold fast! Kunne det være det rigtige tidspunkt at investere i Shiba Memu.

Shiba Memu prisdynamik. Er det et køb lige nu?

Mens Shiba Memu kun er i forsalgsfasen, så tikker prisen altid opad. Prisen på kryptovalutaen stiger hver dag kl. 18.00 GMT. Forsalget afsluttes om 8 uger.

I løbet af den 8-ugers forsalgsperiode har tidlige købere adgang til lave priser på Shiba Memu. Forsalget startede ved $0,011125 og koster i øjeblikket $0,014500. Ved udgangen af de otte uger vil prisen på SHMU være $0,0244.

Selv med vores forudsigelse om en potentiel prisstigning i 2024, er det umagen værd at købe tokenet i den tidlige forudsalgsfase. Prisen er lav, og indehavere kan smile, når tokenet stiger i løbet af forsalget, og når det børsnoteres i 2024.