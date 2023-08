Barcelona er vært for den største europæiske blockchain-begivenhed den 24. oktober

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Barcelona vil være vært for Europas førende blockchain- konference med start den 24. oktober. Introduceret i 2018, forbinder den europæiske blockchain-konvention industrieksperter, tech-ledere og startups. Diskussioner vil udforske det massive potentiale af kryptovalutaer og blockchain.

I mellemtiden vil den catalanske hovedstad være vært for den største blockchain-begivenhed i Europa, siden konferencen begyndte, med cirka 5.000 delegerede.

Krypto-brum i Barcelona

Blockchain-begivenheden vil se Barcelona dominere kryptobegivenheder i løbet af oktobers sidste weekend. Udover at branchefolk strømmer til EBC9-begivenheden, falder mødet sammen med den meget sete El Clasico-turnering mellem Real Madrid og Barcelona.

Den europæiske Blockchain-konvention vil omfatte ledere på C-niveau fra Anomoca Brands, Fabric Ventures, Fidelity og Nansen. Også talere fra traditionelle firmaer som Volkswagen og Banco vil deltage. Desuden vil Galaxy Digital og Binance Labs repræsentanter være i huset.

Vært for den massive blockchain-begivenhed

Arrangørerne har valgt et større spillested, Fira Barcelona, efter en betydelig stigning i interessen fra deltagerne efter den forrige udgave. Den nye lokation tilbyder plads nok til udstillere, flere engagementer og en bred vifte af indhold. Den europæiske Blockchain-medstifter Victoria Gago udtalte,

Medstifter Daniel Salmeron udtrykte begejstring over at forbinde web3, digitale aktiver og TradFi og udtalte, at deltagelse af flere finansielle institutioner indikerer deres optimisme og dedikation til fremtidens finans.

Dagsordener i fokus

Den 9. ECB-udgave vil behandle forskellige dagsordener, herunder institutionalisering af krypto, AI, tokenisering, DeFi, privatliv, CBDC’er og bæredygtighed.

Udover panelworkshops og diskussioner omfatter programmet et 3.000 kvadratmeter stort område for udstillere og sponsorer. Også højttalere vil holde AMA-sessioner. Andre begivenheder omfatter ECB-startup-priser, kunstgallerier og investormøder.

Ydermere vil sidebegivenhedslisten have over 200 hackere, 20 teams og mere end 30 mentorer, der deltager i et 2-dages hackathon. Du kan tjekke flere detaljer, herunder billetsalg, på deres officielle hjemmeside – https://eblockchainconvention.com/

