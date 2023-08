Shiba Memu og Shiba Inu trives i denne kryptovinter

Shiba Inu prisen har klaret sig godt i de sidste par uger, da investorerne fokuserede på den kommende Shibarium-lancering. Den er steget med mere end 60% fra det laveste niveau i år og klarer sig bedre end populære kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Samtidig har Shiba Memu, en kommende AI meme-mønt, rejst over $1,7 millioner i de seneste par uger.

Shibarium lancering forude

Shiba Inu er den næststørste mememønt i verden efter Dogecoin. Siden grundlæggelsen i 2021 har dets udviklere arbejdet på at skabe et helt økosystem i sit netværk. Nogle af disse måder er gennem ShibaSwap og dets NFT-økosystemer.

ShibaSwap er en platform i DeFi-industrien, der gør det muligt for folk at bytte krypto-tokens og tjene afkast ved at satse. Nu er udviklerne ved at implementere den største ændring i økosystemet ved at lancere Shibarium, et lag-2-netværk.

Shibariums mål er at overlade økosystemet ved at øge dets hastigheder og sænke transaktionsomkostningerne. Som en sidekæde vil den håndtere transaktioner fra Ethereum-netværket og spare brugere for mange penge. Shibarium forventes at blive lanceret senere på måneden.

Denne begejstring forklarer, hvorfor Shiba Inu og Bone ShibaSwap-tokens har klaret sig bedre end markedet. Teknisk analyse viser, at SHIB har mere opside, nu hvor det har krydset 200-dages glidende gennemsnit på det daglige diagram. Hvis dette sker, vil tokenet sandsynligvis genteste nøglemodstandsniveauet ved $0,000011.

Shiba Memu vinder indpas

I mellemtiden vinder Shiba Memu indpas i krypto branchen. Tokenet har rejst over $1,7 millioner, da dets fundraising vinder fart. Udviklere har indtil videre solgt over 58 millioner krypto-tokens.

Til at begynde med er Shiba Memu en ny kryptovaluta, der sigter mod at udnytte succesen med meme-mønter som Dogecoin, Pepe, Keke og Dogelon Mars. Det søger også at drage fordel af populariteten af kunstig intelligens, de mest populære temaer på markedet.

Derfor køber mange mennesker Shiba Memu i håb om, at det bliver den næste store ting i kryptoindustrien. Desuden investerede nogle mennesker nogle få dollars og blev millionærer, da Pepe steg.

Shiba Memu vil i modsætning til andre meme-mønter have nytte fra begyndelsen. Udviklerne har skabt en platform, der bruger AI til selvpublicering og selvmarkedsføring. Ligesom Shiba Inu formoder jeg, at netværket vil vove sig ind i andre kryptoindustrier som metaverse og DeFi.

Er Shiba Memu en god investering?

En måde at se på Shiba Memu som en investering er gennem linsen risiko-belønning. Som med alle token-salg er der normalt en risiko ved at investere i dem. I dette tilfælde er risikoen, at tokenet går til nul, når det er noteret på nøglebørser som Binance og Huobi. Som sådan vil din investering gå til nul.

Alternativet er, hvor tokenet stiger og bliver til en meme mønt til flere millioner dollars. Som sådan vil din investering være meget mere værd kort efter lanceringen. Derfor mener jeg, at risiko-belønningsforslaget er attraktivt, især når du ikke risikerer for meget af dine penge. Du kan læse mere om Shiba Memu i denne hvidbog.

