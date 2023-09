VET-prisen stiger, efterhånden som VeChain begiver sig ind i milliard-dollar logistikindustrien

Blockchain-projektet VeChain har opnået et bemærkelsesværdigt patent, der forener blockchain-teknologi og Internet of Things for forbedret dataintegritet i logistiksektoren. Flytningen sætter VeChain på vejen til at udnytte logistikmarkedet for milliarder dollars.

Løsning af køleproblemer i logistiksektoren

Copy link to section

VeChains gennembrud vil fusionere blockchain- og IoT-enheder for at overvinde udfordringer med køletransport. Traditionelle opsætninger er sårbare over for datamanipulation, da de fleste temperatursensorer mangler unik identifikation. I mellemtiden introducerer VeChains avancerede teknologi en engangs privat nøgle til IoT-maskiner under fremstillingen.

Det danner en robust datagenerering med akkumulerede data, private nøglesignaturer og et ID til IoT-enheder. Inkorporering af disse teknologier giver et præcist og gennemsigtigt setup til registrering af logistikdata og håndtering af forskellige udfordringer inden for køletransportindustrien.

VeChains innovation vil være afgørende i køletransport, da nøjagtig temperatursporing fortsat er altafgørende for at bevare letfordærvelige produkter.

Traditionelle modeller lider af unøjagtigheder i temperaturregistrering, hvilket ofte viser de forkerte forhold, som lasten udholdt. Ikke desto mindre vil VeChain sikre præcis og kontinuerlig dataregistrering for at undgå unøjagtigheder. Det er et bemærkelsesværdigt skridt hen imod at følge transportstandarder og sikre lastsikkerhed.

Desuden stoler VeChain på, at dets lave CO2-fodaftryk matcher det overordnede markeds bæredygtighedsmål. Projektet bruger proof-of-autoritet konsensus til at understøtte det grønne initiativ.

VeChains satsning på logistiksektoren præsenterer EUD som et lukrativt projekt med et massivt fremtidigt potentiale.

KEND pris

Copy link to section

VeChain har VET som sit native token. Altcoinen forblev grøn under denne publikation, med den seneste udvikling velkommen til en opadgående bane. VET steg 2,80% i løbet af de sidste 24 timer for at handle til $0,01701 på pressetidspunktet.

VET’s 24hr chart on Coinmarketcap

VET’s opadgående holdning matchede handlinger på det brede marked for kryptovaluta. Bitcoin og Ethereum steg henholdsvis 2,64 % og 4,01 % i løbet af de seneste 24 timer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.