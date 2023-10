Cosmos ATOM danner C&H, da Cosmoverse-begivenheder går i gang

Cosmos (ATOM)-prisen fortsatte sin bullish trend, mens handlende ventede på den kommende Cosmoverse-begivenhed. Tokenet sprang til det højeste niveau på $7,663 mandag, det højeste niveau siden den 19. september. Den er steget med mere end 18 % fra det laveste niveau i september, hvilket giver den en markedsværdi på mere end 2,7 milliarder dollars.

Cosmoverse begivenhed i gang

Cosmos er en af de største kryptovalutaer i verden, der driver nogle af de største platforme i branchen. Nogle af de bedste netværk i økosystemet er Cronos, Kava, ThorChain, Osmose og Kujira.

Ugens største Cosmos-nyhed vil være den igangværende Cosmoverse-begivenhed, der finder sted i Istanbul, Tyrkiet. Dette er en vigtig begivenhed, der bringer nogle af de største platforme i branchen som AADAO, Osmosis, Stride Labs og Terraforms Labs blandt andre.

En af de største potentielle nyheder at se vil komme fra dYdX, en af de største spillere i de decentraliserede finansindustrier (DeFi). dYdX håndterer milliarder af dollars i kryptovalutaer hver dag.

I 2022 annoncerede virksomheden, at den flyttede til sin egen kæde på Cosmos-økosystemet. Derfor er der en sandsynlighed for, at virksomheden vil levere en meddelelse under denne begivenhed.

Cosmos ATOM-prisen steg også efter Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) landede til BNB Chain, netværket startet af Binance.

💫 #Cosmosphere is set to take flight tomorrow from 13:00 to 17:00! 🚀



Here's a sneak peek at "The Flow of The Day" 👇👀 pic.twitter.com/vhHlNoQa9l — Cosmosphere | Istanbul Oct 1st 🇹🇷 (@cosmosphere_dev) September 30, 2023

I mellemtiden stiger Cosmos også, da andre kryptovalutaer fortsætter med at stige. Bitcoin sprang til over $28.000, det højeste niveau i mere end en måned. Det er steget med mere end $3.000 fra det laveste niveau i september, efter at USA undgik en regeringsnedlukning.

Yderligere er Cosmos’ åbne interesse steget med mere end 11,95% i de sidste 24 timer til over $86 millioner, det højeste punkt siden 15. august.

Cosmos ATOM prisudsigt

ATOM-diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at Cosmos kryptokursen har været bullish i de seneste par uger. Det er steget over de 25-perioders og 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), mens Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det overkøbte niveau.

ATOM-pris har dannet, hvad der ligner et kop- og håndtagsmønster, som normalt er et bullish tegn. I prishandlingsanalyse er dette et af de mest bullish tegn på markedet. Derfor er der en sandsynlighed for, at tokenet vil fortsætte med at stige, da købere målretter det psykologiske niveau til $8, ~7,25% fra det nuværende niveau.

