Bitcoin nærmer sig 30.000 $ midt i øget BTC ETF-optimisme

Bitcoin (BTC) steg omkring 4% inden for de sidste 24 timer for at nærme sig det betydelige $30K-mærke. Den førende krypto efter markedsværdi skiftede hænder til $29.330 under denne publikation. Den steg også med næsten 10 % i løbet af de seneste syv dage.

BTC 7-day Chart on Coinmarketcap

BTC er forblevet højt inden for den seneste uge midt i optimistisk stemning omkring potentiel spot -Bitcoin ETF- godkendelse. Mange analytikere, herunder den berømte Michael van de Poppe, har tillid til, at en børshandlet fond kun er et spørgsmål om hvornår.

The Spot #Bitcoin ETF is inevitable. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 19, 2023

Bitcoins opside har katalyseret bullishness på det overordnede kryptomarked. BTC-forgrenede aktiver BSV og BCH opnåede op til 26% for at lede alt markedsrallyet.

Fornyet ETF-interesse

I mellemtiden har udbydere af børshandlede fonde ændret deres ansøgninger på det seneste, da tilhængere opfordrer United States Securities & Exchange Commission til at godkende en Bitcoin ETF. Ansøgere fortsætter også med at gennemgå deres ansøgning for at opfylde SEC’s retningslinjer.

JUST IN: BlackRock updates ETF prospectus after talks with 🇺🇸 SEC – just as Ark and Fidelity have 👀 pic.twitter.com/v188wUmdAu — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 19, 2023

Finansgiganterne BlackRock, Ark Invest og Fidelity opdaterede deres ETF-prospekt efter samtaler med tilsynsmyndigheden. Ydermere bekræftede formand Gary Gensler, at SEC arbejder på forslag til Bitcoin-børshandlede fonde.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.