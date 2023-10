Monero, Avalanche klar til øget volatilitet, da tyre dominerer kryptomarkederne

Bitcoins seneste træk fra under $30K til $35K viser de vilde udsving, som kryptovalutaverdenen er vidne til. Ikke desto mindre er det måske ikke nok at følge toptrends til at spore nogle digitale mønters bevægelser.

I mellemtiden kan det være lige så nemt at identificere projekter, der skal ses, som at finde aktiver, der oplever øget volatilitet kombineret med forskellige pristriggere. Lad os undersøge, hvad Monero (XMR) og Avalanche (AVAX) kan have for opportunistiske investorer, der er klar til at køre på volatilitet i denne uge.

Monero

Monero (XMR) skiftede hænder til $158,23 ved denne publikation og steg med 1% i løbet af det seneste døgn. Det har dog fastholdt en bullish holdning i løbet af de sidste syv dage og steg 5,62 % på dets ugentlige diagram. I mellemtiden har rejsen opad været med op- og nedture.

XMR 1-day chart on coinmarketcap

Privatlivstokenet var vidne til høj handelsaktivitet i løbet af de seneste sessioner med uforudsigelige volatilitetsændringer. Ikke desto mindre kan den nuværende prisstigning og bemærkelsesværdige volatilitet tilbyde flere indgangsniveauer for handler, der leder efter muligheder for at udføre lange positioner.

Lavine

Avalanche (AVAX) er blandt de bedste Ethereum-rivaler. I mellemtiden har den digitale mønt tiltrukket handlende med sine seneste prisbevægelser. Dens prisudsving fik den til at stige omkring 20 % i løbet af den seneste måned. AVAX handlede til $10,73 på pressetidspunktet, efter et 7,10% 24-timers spring.

AVAX 1-day chart on coinmarketcap

Avalanches prisdiagram viser, at alt kan være klar til udbrud i begge retninger. Selvom det kan være vidne til betydelige op- eller nedture, afslørede John Wu fra Ava Labs, at økosystemet har flere løbende udviklinger. Yderligere opdateringer vil sandsynligvis redde AVAX fra sine sidelæns handlinger, og byde velkommen til opadgående prisbevægelser.

Udsigter for kryptomarkedet

Tyre fortsætter med at dominere sektoren for digitale aktiver, hvor den globale markedsværdi for kryptovaluta er steget med omkring 10 % i løbet af den seneste dag til 1,27 billioner dollars.

#Bitcoin is currently showing a lot of strength.



The price rallied from $26K to $35K in less than a week. A potential continuation to $40-45K seems likely in the coming 2-4 weeks.



Do you need to FOMO?



No, just buy dips.



They'll come. Take it easy. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 24, 2023

I mellemtiden råder analytikere entusiaster til at købe dips, da de mener, at markedet vil forlænge den nuværende opside og forudsige et $40-$45K mål for Bitcoin i de kommende to uger. Det vil se altcoins, inklusive Monero og Avalanche, registrere imponerende prisstigninger i de kommende sessioner

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.