Memeinator forsalgspris over den populære Star Atlas (ATLAS) metaverse-mønt

Den trending Star Atlas (ATLAS) metaverse mønt har skabt bølger med sin fordybende spiloplevelse og løftet om ægte ejerskab af aktiver i spillet. Samtidig har Memeinator forsalget skabt betydelig buzz med sin imponerende ydeevne.

I denne artikel vil vi dykke ned i de seneste opdateringer om disse to spændende projekter.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Star Atlas (ATLAS) kryptovaluta på vej frem

Copy link to section

Star Atlas (ATLAS) har fanget kryptovaluta fællesskabets opmærksomhed for dets fordybende metaverse spiloplevelse, der foregår i den futuristiske verden af 2620. I løbet af den seneste uge er prisen på ATLAS steget med 48% til at handle til $0,0028 på de sekundære markeder.

ATLAS prisdiagram

Star Atlas, et blockchain-baseret spil hostet på Solana blockchainen, giver spillerne mulighed for at udforske et stort virtuelt univers, engagere sig i rumkampe, konstruere rumstationer, mine ressourcer og indgå alliancer med andre spillere.

De to primære drivkræfter bag den seneste stigning i ATLAS’ pris er den øgede aktivitet inden for Star Atlas online-spillet og den forestående opgradering.

Spillets integration med blockchain-teknologi gør det muligt for spillere at bruge ATLAS-tokenet som valuta i spillet til forskellige køb og transaktioner. Efterhånden som flere spillere engagerer sig i spillet og dets tilhørende økonomiske model, er efterspørgslen efter ATLAS-tokens vokset betydeligt.

Play-to-Own-funktionen, der er indstillet til at blive afsløret i den kommende Star Atlas 2.2-opdatering, forventes at forbedre spiloplevelsen yderligere ved at give spillere mulighed for at tjene og eje aktiver i spillet, som kan omveksles til virkelig valuta.

Copy link to section

Star Atlas 2.2-opdateringen, der skal fremvises på Breakpoint2023, bringer en række spændende forbedringer til spillet.

We heard you wanted to see more 3D SAGE. 🤔



Michael Wagner just finished updating #Breakpoint2023 on what’s coming next the browser-based game.



Watch our work-in-progress showcase of the future SAGE release, Starbased! 👇 pic.twitter.com/yKp9uwqD2M — Star Atlas (@staratlas) November 2, 2023

Spillere kan forudse introduktionen af et tredjepersons skydeaspekt med nye våben, hvilket tilføjer et nyt perspektiv til kampmekanikken. Kampracer med op til 100 spillere er indstillet til at give en spændende spiloplevelse, mens on-chain skibskonfiguration tilbyder personaliseringsmuligheder for rumfartøjer.

Desuden vil opdateringen introducere skibsbeherskelse og spillerprogressionssystemer, hvilket giver incitamenter for spillere til at investere tid og kræfter i spillet. For at tilføje dybde til spillets fortælling er nye karakterer fra MUD-, ONI- og Ustur-fraktionerne klar til at få deres debut. Alle disse tilføjelser har til formål at højne spiloplevelsen og booste spillerengagementet.

En ny mememønt, der udfordrer folk som ATLAS

Copy link to section

Mens Star Atlas (ATLAS) sætter barren højt for metaverse gaming, er Memeinator et andet kryptovalutaprojekt, der har vendt hovederne. Memeinator er et nyt og spændende foretagende, der har skabt buzz i kryptovaluta-verdenen. Dette projekt har fået opmærksomhed for sin unikke tilgang og innovative funktioner.

Memeinator er i øjeblikket i sin forsalgsfase, og det, der adskiller den, er dens imponerende præstation. I fase fem af forsalget har Memeinator krydset den bemærkelsesværdige milepæl på $1,3 millioner i indsamlede midler. Denne præstation er et vidnesbyrd om samfundets tillid til projektet og dets potentiale.

Et bemærkelsesværdigt interessepunkt er sammenligningen mellem Memeinator-forsalgsprisen og prisen på Star Atlas (ATLAS) token. På det nuværende femte trin er prisen på Memeinators eget token, MMTR, $0,0125 og forventes at springe til $0,0133 i næste fase. I modsætning hertil handlede ATLAS til omkring $0,0028, hvilket er væsentligt under prisen på MMTR.

Mens Star Atlas (ATLAS) har oplevet betydelige prisbevægelser på grund af øget aktivitet i spillet og forventning om den kommende 2.2-opdatering, har Memeinators forsalg også skabt bølger. Investorer har erkendt potentialet i Memeinator, og forsalgets imponerende præstation afspejler projektets stærke fællesskabsstøtte.

Bør du investere i Memeinator?

Copy link to section

Investorer og krypto-fans kan måske undre sig over, hvad der gør Memeinator til et tiltalende valg. Selvom vi ikke støtter nogen investering, er det vigtigt at give et informativt perspektiv.

Succesen med Memeinators forsalgsfase, kombineret med entusiasmen omkring projektet, tyder på, at det har fanget interessen hos en betydelig del af kryptosamfundet. Men som med enhver investering bør potentielle investorer udføre grundige undersøgelser, overveje deres risikotolerance og træffe informerede beslutninger baseret på deres individuelle økonomiske forhold.

Det er også vigtigt at erkende, at meme-mønter ligesom andre kryptovalutaer er ekstremt flygtige, og enhver meme-møntinvestering bør behandles med forsigtighed.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.