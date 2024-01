Investorerne skifter til denne altcoin, da Avalanche (AVAX) mister momentum

Kryptomarkedet forbliver tosidet midt i spot-hypen omkring de Bitcoin-børshandlede fonde. Mens folk som Avalanche (AVAX) mister brændstof for at presse på for mere opadrettede, ser den nye stjerne Everlodge ($ELDG) ud til at være klar til at dominere NFT-verdenen med sin avancerede ejendomsmarkedsplads.

Avalanches økosystemaktivitet

Avalanche sluttede 2023 på et højt niveau efter øgede aktiviteter i økosystemet. Hyperspace AVAX lancerede forskellige incitamenter og airdrops for at tiltrække deltagere til Avalanches markedsplads for ikke-fungible tokens i november.

Dette udløste optimisme i krypto-miljøet og fik altcoinen til at stige fra $21,77 den 16. november til $36,80 den 3. januar, hvilket svarer til en stigning på mere end 69%.

Altcoinen handlede i en nedadgående position til $34,24 under udgivelsen, et fald på 4,50% i løbet af den seneste dag. Desuden viser 24-timers Relative Strength Index, at Avalanche udviser overkøbte forhold, hvilket gør det udfordrende at købe altcoin.

AVAX-prisen kan dykke ned mod $30-værdien. Positive ETF-opdateringer vil dog sætte tokenet i genopretningstilstand.

Everlodge blomstrer, mens RWA-tokeniseringen tiltrækker sig opmærksomhed

Everlodge fortsætter med at stjæle rampelyset, da virksomheden har som mål at transformere ejendomsmarkedet med tokenisering af real-world assets (RWA). Tokeniserede RWA’er er digitale afbildninger af fysiske ejendomme på en blockchain.

Unleashing Value: The Rise of Tokenized Real-World Assets



The opportunity in real-world asset tokenization is unparalleled: Hundreds of trillions of dollars in assets, processes, and businesses are ripe for tokenization. — Castro (@castro_nft08) January 9, 2024

Everlodge præsenterer en decentraliseret platform, der giver brugerne mulighed for at investere i fast ejendom med så lidt som $ 100. Rejselystne personer kan være medejere af feriehuse gennem brøkdelejerskab (i NFT’er) og nyde godt af afkast, når husets værdi stiger.

Everlodge vil samarbejde med anerkendte hotelkæder og boligudviklere. Ejendomsejere kan bruge platformens tokeniseringsmekanisme til at konvertere ejendomsaktiver til fraktioner og sælge dem som NFT’er.

Mens Everlodge tiltrækker masserne på grund af sin avancerede markedsplads for fast ejendom, kan den prale af flere lukrative funktioner. For eksempel har de en Launchpad, som udviklerne kan bruge til at rejse midler fra fællesskabet til kommende projekter.

Alt-prisen fortsætter med at stige fra det oprindelige tilbud på $0.01 og handles til $0.029 under denne publikation.

Everlodge’s belønningsklub giver også medlemmerne mulighed for at nyde gratis overnatninger i alle listede hjem. Desuden kan brugerne bruge deres fraktionerede ejendomme som sikkerhed for lån.

$ELDG fremtidsudsigter

Everlodge bruger ELDG som sin governance- og utility-mønt. Altcoin tilbyder indehaverne flere fordele, herunder rabatter ved køb af ejendomme.

ELDG vil sandsynligvis dominere NFT-verdenen, og den stigende opmærksomhed på tokenisering af aktiver i den virkelige verden baner vejen for prisstigninger på over $1.

Du kan finde flere oplysninger om ELDG på deres officielle hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.