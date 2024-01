Cardano, Bitbot afspejler et stabilt momentum, mens Bitcoins (BTC) hash-rate når alle tiders højdepunkt

Kryptomarkedet forbereder sig på en potentiel stigning, da Bitcoins (BTC) hash-rate ramte alle tiders højdepunkt på mere end 500 exahashes/sekund. Stigninger i denne størrelsesorden peger på investornes tillid og mulige kursopsving.

#bitcoin hashrate hit all time high…How big is 500 Exahash/sec? Let's start with number of zeros in it.



How many do you think it has?



Price of bitcoin correlates with the hashrate. Bullish! pic.twitter.com/QbwYTusWr3 — DJ (@DJ79297163) January 20, 2024

Hash-rate-stigningen har udløst entusiasme blandt deltagerne, og Cardanos (ADA) øgede udviklingsaktivitet præsenterer ADA som en perfekt kandidat til prisstigninger. Ydermere oplever non-custodial handelsbotten BitBot (BITBOT) succes tidligt, idet dets forsalg debuterer, og rejser over $264K i løbet af fire dage.

BTC’s større hash-rate

Den markante stigning i Bitcoins hash-rate har flere effekter på blockchainen. Først og fremmest forbedrer det netværkssikkerheden, da det betyder, at der skal mere computerkraft til at manipulere med blockchain-data.

Dette reducerer antallet af cyberangreb betydeligt. I mellemtiden demonstrerer en enorm hashrate en stabil og pålidelig platform, hvilket øger tilliden til BTC som et langsigtet investeringsværktøj.

BitBot: den første non-custodial handelsbot af sin slags

BitBot er en ny telegram-baseret handelsbot, der lancerede sit længe ventede forsalg tidligt i denne uge (17. januar). I mellemtiden tiltrækker projektet investorernes interesse, og fire dage efter at være kommet på markedet, har den tiltrukket over $264.000 i kapital.

Selvom Telegram kan have flere handelsapps, så ændrer Bitbot standarden ved at præsentere verdens første handelsrobot til kryptoinvestorer, som ikke er underlagt nogen form for forældremyndighed. Desuden ønsker projektet at afhjælpe svigagtige tilfælde med øget sikkerhed.

MPC Custody giver de handlende mulighed for at bevare kontrollen over tokens med en nøglefri administrationsprotokol. Anti-rug-funktionaliteten afhjælper også tilfælde af exit-svindel.

Bitbot bruger BITBOT som sin egen mønt. Denne altcoin har store fordele for sine indehavere, herunder en andel af platformens overskud og elektrificerende airdrops.

Innovative løsninger som ikke-frihedsberøvende tilbud, forstærket sikkerhed og AI-centrerede værktøjer vil sandsynligvis tiltrække enorme spillere til Bitbot og give næring til projektets succes. BITBOT handles til $0,0105 (i skrivende stund) og vil sandsynligvis nå rekordhøjder i 2024.

Cardano blomstrer med betydelige netværksudviklinger

Altcoin Cardano dominerer de forskellige kryptotrends tidligt i 2024 på grund af flere udviklinger og væsentlige opdateringer. IOGs seneste ugentlige rapport fremhæver forskellige fremskridt og projekter, der afspejler netværkets ekspanderende økosystem.

Cardano-platformen har lanceret 157 nye projekter, mens 1.319 stadig er under udvikling. Plutus version 1 scripts ligger også på 6.332, mens V2 scripts ligger på 17.531. Især har ADA blockchain behandlet 83,4 millioner transaktioner (kumulativt), hvilket fremhæver massiv deltagelse og aktivitet.

ADA udviste et positivt momentum i skrivende stund med en stigning på 2% den foregående dag til $0,5145. Den opadgående tendens viser investorernes tillid til projektets løbende udvikling.

Betydelige fremskridt, når 2024 begynder, positionerer Cardano som en vigtig spiller i det stadigt skiftende kryptolandskab. Entusiaster vil sandsynligvis overvåge denne udvikling, mens de drager fordel af ADA’s forventede vækst.

Du kan finde mere information om Bitbots voksende økosystem på projektets hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.