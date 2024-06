Meme mønt hemmelig sauce: 1.000x afkast på tokens i 2024-cyklussen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Meme-mønter anses typisk for at være mere spekulative end andre altcoins. I den igangværende cyklus har meme-mønter i Solana- og Base-kæden, topaktiver efter markedsværdi som Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) givet massive gevinster for indehaverne.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Colin Wu, kinesisk journalist rapporterede for nylig, at 138 meme-mønter blev registreret på Coinmarketcap i april 2024, mod 18 i april 2023. meme-møntfortællingen er 4,6 gange mere rentabel end den næstbedst ydende kryptofortælling Q1 af 2024, hvilket understøtter tesen, at meme mønter er handlendes hemmelige sauce i den igangværende cyklus.

Hvorfor meme-mønter er dukket op som den mest profitable handel

Copy link to section

CoinGeckos rapport gennemgår kryptofortællinger i Q1 af 2024 og identificerer meme-mønter som den mest profitable fortælling i kvartalet. Med over 1.300 % gevinster rangerer meme-mønter først, tæt efterfulgt af Real World Assets (RWA).

Meme-mønt-vanviddet på Solana blockchain pressede markedsværdien af de 10 bedste meme-tokens næsten 800% højere i Q1 2024, som det ses i rapporten. WIF, BONK, MEW, POPCAT, BOME, MYRO, SLERF, WEN, BODEN og SAMO rangerer blandt de bedste meme-mønter i SOL-kæden.

Solana meme mønt markedsværdi i 1. kvartal 2024

Laura Shin, vært for Unchained-podcasten, pakkede for nylig investeringsafhandlingen bag meme-mønter ud i denne cyklus i en episode med titlen “Hvorfor Memecoins har været 2024’s mest profitable kryptohandel: Ansem og Kelxyz.” På trods af at den er kontroversiel, har aktivklassen krydset 50 milliarder dollars i markedsværdi.

Ansem, kryptohandler og analytiker siger, at der er værdi i memes og internetkultur. Når memes bliver ekstremt populære, henter de værdi fra sindets rum og anerkendelse blandt mennesker. Krypto- og mememønter “finansierer” nu sociale medier-trends. Distributionen af meme-mønter er interessant i sig selv, da projekter airdrop tokens til influencers og enheder for at få eksponering og opmærksomhed fra markedsdeltagere.

Meme-mønter har typisk ikke inflation, indsats eller andre hjælpemidler. Et flertal af meme-mønterne vil sandsynligvis cirkulere fuldt ud, og det vigtigste spørgsmål, når man vurderer, om 1.000% og højere afkast er sandsynligt, er, hvilken procentdel af tokens holdet ejer.

Typisk bestemmer omfanget og intensiteten af en meme den opmærksomhed, markedsandel og værdi, den opnår blandt markedsdeltagere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.