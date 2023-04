JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) abrió en verde el viernes después de informar sólidos resultados para su primer trimestre financiero gracias principalmente a las tasas de interés más altas.

Pro comparte su visión sobre la crisis bancaria

Su actualización trimestral alivia parte de la ansiedad que rodea al sector bancario en general luego de las recientes fallas que ayudaron a aumentar los depósitos totales en JPMorgan este trimestre en un 2,0% secuencialmente. Aún así, David Harden de Summit Global Investments dijo hoy:

La crisis bancaria no ha terminado. Es más rodante. Si nos remontamos a la gran crisis financiera, algunos de los otros estallidos se produjeron meses después. Hemos aprendido del pasado, hay algunas cosas buenas en el horizonte. Pero no lo hemos superado.

Año tras año, los depósitos cayeron un 7,0%, algo mejor de lo esperado. El banco registró aproximadamente 2300 millones de dólares en costos crediticios mientras se preparaba para una economía en desaceleración.

Las acciones de JPMorgan ahora han subido casi un 3,0% en el año.

¿Qué impulsó las ganancias de JPMorgan en el primer trimestre?

Según JPMorgan Chase & Co, sus ingresos de la banca de inversión y el comercio se mantuvieron prácticamente estables en comparación con el año pasado.

Sin embargo, la banca comunitaria y de consumo notó un enorme aumento del 80% en las ganancias año tras año. En Yahoo Finance Live, Harden agregó:

Los resultados son muy buenos. Espero algo más de volatilidad en el futuro. Pero tener ganancias positivas de los grandes es algo realmente bueno. Creo que realmente ayuda al mercado a ganar algo de confianza.

Wall Street actualmente tiene una calificación de “sobrepeso” de consenso en acciones de JPMorgan.

Cifras destacadas en el informe de ganancias del primer trimestre de JPMorgan

Ganó $12.62 mil millones de dólares en comparación con los $8.28 mil millones de dólares del año anterior

Las ganancias por acción también aumentaron de $2.63 a $4.10 dólares

Los ingresos aumentaron un 25 % interanual hasta los 38.350 millones de dólares

El consenso fue de $3.41 dólares por acción en ingresos de $ 36.13 mil millones de dólares

Los ingresos netos por intereses aumentaron un 49 % interanual hasta los 20.900 millones de dólares

Para el año financiero completo, JPMorgan pronostica ahora alrededor de $81 mil millones de dólares en ingresos netos por intereses frente a su guía anterior de $74 mil millones de dólares. El banco continúa viendo gastos de $ 81 mil millones de dólares también este año, según el comunicado de prensa de ganancias. Según Harden:

No le tengo miedo a las acciones bancarias, pero hay que tener cuidado. Si va a tener bancos, debe buscar acciones bancarias de alta calidad como JPMorgan con ganancias de calidad y una gran transparencia.