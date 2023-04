El precio de Ethereum se volvió parabólico el viernes cuando la segunda criptomoneda más grande del mundo se disparó al nivel más alto desde mayo del año pasado. Se disparó a un máximo de $2137 dólares, que fue 143% por encima de su nivel más bajo en 2022. Esta es una señal de que el toro furioso en la industria de la criptografía ha regresado considerando que Bitcoin también ha superado los $30 500 dólares. Entonces, ¿qué significa esto para AltSignals (ASI)?

Ethereum gana después de la actualización de Shapella

Las mayores noticias criptográficas de la semana fue la activación de la actualización Shapella de Ethereum. Esta actualización fue el evento más grande en la historia de Ethereum desde que se fusionó en septiembre del año pasado. Simplemente permitió a los participantes de Ethereum retirar sus monedas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Antes de que ocurriera la actualización, la opinión de consenso entre los analistas era que el precio de Ethereum retrocedería bruscamente a medida que llegaran más monedas al mercado. Sin embargo, este no fue el caso, ya que el precio de Ethereum ha seguido aumentando en los últimos días.

Este repunte se produjo principalmente debido a los eventos macro en curso. Los datos publicados el miércoles mostraron que la inflación de Estados Unidos cayó del 6% en febrero al 5,0% en marzo de este año, el nivel más bajo desde 2021. Ha caído en los últimos 8 meses de forma consecutiva.

Por lo tanto, los analistas creen que la Reserva Federal comenzará a pivotar en los próximos meses considerando que la economía se está desacelerando. La semana pasada, los datos de S&P Global e ISM mostraron que los PMI manufactureros y no manufactureros del país disminuyeron en marzo.

Datos adicionales revelaron que los salarios en los EE.UU. continuaron cayendo incluso cuando la tasa de desempleo cayó al nivel más bajo en más de 50 años. Por lo tanto, existe la probabilidad de que la economía esté perdiendo impulso.

Las minutas de la Fed publicadas esta semana mostraron que algunos miembros estaban a favor de pausar las subidas de tipos de interés en marzo. El banco también señaló que la economía probablemente entraría en recesión a finales de este año debido a la reciente crisis bancaria.

En criptomonedas y acciones, las malas noticias tienden a ser buenas porque significa que la Reserva Federal lo apoyará. Como recordarán, el repunte de las criptomonedas en 2021 ocurrió en un momento en que la Fed estaba relajando agresivamente,

Predicción del precio de Ethereum

El gráfico diario muestra que el precio ETH ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos días. En el camino, se movió por encima del importante punto de resistencia de $2,040 dólares, el punto más alto en agosto del año pasado. Formó un patrón de cruz dorada en marzo cuando los promedios móviles de 200 y 50 días se cruzaron.

La moneda también saltó por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la moneda continúe aumentando a medida que los compradores apuntan al próximo nivel psicológico de $3,000 dólares.

Implicaciones para Altsignals (ASI)

El regreso del toro furioso en el mercado de las criptomonedas es una buena noticia para las monedas alternativas nuevas y futuras como las monedas alternativas. Establecida en 2017, AltCoins es una empresa líder que ofrece criptomonedas, futuros de Binance y señales forex. Tiene una gran reputación, como lo demuestran sus reseñas de TrustPilot.

Los desarrolladores ahora buscan hacer crecer la plataforma integrando tecnología de inteligencia artificial. Como parte de este desarrollo, están ofreciendo una venta de tokens que aprovechará tecnologías como el aprendizaje automático, el modelado predictivo y el procesamiento del lenguaje natural. La nueva pila de IA en la plataforma se conoce como ActualizeAI.

La preventa de tokens ASI está funcionando bien ya que los desarrolladores ya han vendido tokens por valor de más de $545k. En mi último artículo sobre AltSignals, acababan de recaudar alrededor de $400k de su objetivo de $1,08 millones de dólares en tokens.

Por lo tanto, con cada token vendiéndose a $0.015 dólares, ASI parece una forma económica de aprovechar la ola de inteligencia artificial y el rally criptográfico.

Hay varias razones para invertir en AltSignal. Primero, las criptomonedas están en una carrera alcista que podría hacer que alcancen sus máximos históricos. Si esto sucede, es probable que la mayoría de los tokens también se recuperen. En segundo lugar, AltSignals ya es una empresa rentable con una comunidad vibrante que recibe las señales de la plataforma.

En tercer lugar, incorpora el concepto de IA, que está creciendo rápidamente tras el éxito de ChatGPT. Finalmente, ASI es demasiado barato y existe la posibilidad de que el precio se vuelva vertical cuando se cotiza en los intercambios. Puede participar en la preventa de AltSignals aquí.