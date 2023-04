Apple Inc ( NASDAQ: AAPL ) está en el centro de atención esta mañana después de que el gigante tecnológico lanzara su tan esperada cuenta de ahorros de alto rendimiento.

Detalles de la cuenta de ahorros de Apple

El lunes, la multinacional dijo que su cuenta de ahorros que paga un rendimiento porcentual anual de 4.15% ya está disponible para los usuarios de Apple Card.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En comparación, una cuenta de ahorros estándar en los Estados Unidos ofrece un rendimiento porcentual anual de solo 0,35%. Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay, dijo hoy:

Nuestro objetivo es crear herramientas que ayuden a los usuarios a llevar una vida financiera más sana, y la creación de Savings en Apple Card in Wallet les permite gastar, enviar y ahorrar Daily Cash de forma directa y sin problemas, todo desde un solo lugar.

Se espera que Apple Pay genere alrededor de $ 4.0 mil millones de dólares en ingresos este año. Wall Street actualmente tiene una calificación de “sobrepeso” de consenso en las acciones de Apple.

Apple informará los resultados del segundo trimestre el próximo mes

La cuenta de ahorro de alto rendimiento que Apple Inc ha lanzado en colaboración con Goldman Sachs está libre de restricciones de depósito o saldo mínimo. El comunicado de prensa dice:

Todo el efectivo diario futuro ganado por el usuario se depositará automáticamente en la cuenta. El destino de Daily Cash también se puede cambiar en cualquier momento, y no hay límite en la cantidad que pueden ganar los usuarios de Daily Cash.

Apple tiene previsto informar sus resultados del segundo trimestre el 4 de mayo. El consenso es que gane 1,43 por acción este trimestre frente a los 1,52 dólares por acción de hace un año.

La semana pasada, Jim Cramer dijo que estaba muy entusiasmado con las acciones de Apple, como informó Invezz AQUÍ.