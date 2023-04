Nuvei Corp ( TSE: NVEI ) cotiza a la baja el martes después de que Spruce Point revelara una posición corta en la empresa de tecnología financiera.

Nuvei estuvo involucrado con FTX

El vendedor en corto apunta principalmente a la empresa de pagos por su participación en FTX.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En sus declaraciones de quiebra, la criptocompañía recientemente colapsada (más información) había nombrado a Nuvei como su acreedor, lo que no le sienta bien a Ben Axler, el fundador y director de inversiones de Spruce Point Capital Management.

Axler está convencido de que la empresa canadiense se encuentra bajo un estrés comercial y financiero significativo. Hablando con BNN Bloomberg, dijo:

Tenemos problemas no solo con la administración, sino también con el negocio subyacente, que parece estar empeorando. Necesitan más transparencia, divulgación, y todo lo que vemos de ellos se vuelve más opaco.

Para el año, las acciones de Nuvei subieron casi un 60% al momento de la escritura.

Las acciones de Nuvei podrían reducirse a la mitad

La opinión de inversión de “venta fuerte” también se centró en la adquisición de Paya Holdings Inc por $ 1.3 mil millones de dólares que Nuvei anunció en enero, lo que generó dudas sobre el número de clientes divulgado y las proyecciones de crecimiento en general.

La noticia del mercado de valores llega solo un día después de que el famoso actor Ryan Reynolds revelara una participación en Nuvei Corp. Según Ben Axler:

Reynolds está ahí para contar la historia, y la está contando. Pero nuestra verdadera pregunta es: ¿puso su propio dinero en la empresa? ¿O se lo regalaron a través de una emisión de capital de acciones restringidas?

Cuestionó si la asociación con Reynolds fue solo un truco oportuno para la promoción. Con todo, Spruce Point advierte que las acciones de Nuvei podrían reducirse a la mitad en el futuro.