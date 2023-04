El precio de las acciones de Shift4 Payments (NYSE: FOUR) ha retrocedido violentamente en los últimos días a medida que los inversores se centran en un informe de ventas en corto. Las acciones cayeron a un mínimo de $57,87 dólares, el nivel más bajo desde el 28 de febrero. En total, las acciones se han desplomado más del 20% desde el máximo del año hasta la fecha. Ha saltado más del 17% este año.

Breve informe de Blue Orca sobre los pagos de Shift4

La razón principal del colapso de Shift4 Payments es un informe de vendedores en corto que alegaba varios problemas importantes en la empresa. El argumento central es que la empresa se comercializa a sí misma como una empresa de tecnología financiera que está creciendo rápidamente, mientras que es un proveedor de PoS de la vieja escuela.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Además, los vendedores en corto notaron que la compañía estaba manipulando agresivamente sus finanzas en un intento por mejorar su desempeño. Identificaron áreas donde la empresa adquirió distribuidores y manipuló sus flujos de caja.

Además, Blue Orca señaló que el CEO se había involucrado en actividades cuestionables destinadas a aumentar el precio de las acciones. Por un lado, cuando el precio de las acciones de Shift4 Payments se desplomó, dijo que estaba preparado para privatizar la empresa porque estaba muy infravalorada. En realidad, estaba vendiendo activamente las acciones, según datos internos.

El breve informe de Blue Orca sobre Shift4 Payments también vio la partida de su director financiero el año pasado cuando algunos analistas de Wall Street cuestionaron a la compañía. En términos de gobierno corporativo débil, el informe cuestionó por qué la compañía tenía demasiadas transacciones con partes relacionadas, incluidos los pagos a la compañía de aviones privados del CEO.

Creo que el argumento de Blue Orca contra la empresa está bien investigado y contiene muchas representaciones precisas. Estos problemas podrían afectar el rendimiento futuro de las acciones a medida que más titulares comiencen a vender.

Vale la pena señalar que otras compañías similares han recibido atención de vendedores en corto recientemente. En marzo, Hindenburg Research apuntó a Block, la empresa matriz de Square. Y esta semana, otro informe apuntó a Nuvei, una empresa fintech canadiense que brinda soluciones de pago a empresas de juegos de azar y criptografía.

Pronóstico del precio de las acciones de Shift4 Payments

Gráfico SHIFT de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de SHIFT se ha desplomado en los últimos días. En este período, las acciones han logrado moverse por debajo de los promedios móviles de 25 y 50 días. El declive se produjo cuando las dos líneas del patrón de cuña ascendente estaban a punto de alcanzar un nivel de confluencia.

Las acciones también cayeron por debajo del importante punto de resistencia de $66,55 dólares, el punto más alto en mayo de este año. Por lo tanto, debido al patrón de cuña ascendente y al informe de venta en corto, existe la posibilidad de que las acciones continúen cayendo ya que los vendedores apuntan al próximo nivel de soporte clave en $50 dólares. Un movimiento por encima del punto de resistencia de $66,50 dólares invalidará la visión bajista.