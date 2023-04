La frustración es el nombre del juego en el espacio de FX, ya que la volatilidad del mercado de divisas se desplomó a un mínimo de un año. El mercado simplemente no se mueve, lo que dificulta que los especuladores anticipen movimientos futuros.

Pero podría ser solo la calma antes de la tormenta. Llega mayo y los principales bancos centrales vuelven a estar en el punto de mira, con tres en particular:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Reserva Federal

Banco central europeo

Banco de Inglaterra

Reserva Federal

La Reserva Federal abrió el camino para otros bancos centrales en los mercados desarrollados y se embarcó en el ciclo de endurecimiento de la política monetaria más agresiva en cuatro décadas. Muchos han dicho que la Fed subirá hasta que algo se rompa, y en marzo, los bancos regionales de Estados Unidos fueron puestos a prueba.

Pero a pesar de que el riesgo de un aterrizaje forzoso es considerable y va en aumento, es probable que la Fed realice otra subida de tipos de 25 pb en mayo. La pregunta es, ¿qué señalará a partir de entonces? Los rumores en el mercado son que la Fed hará una pausa de seis meses antes de aplicar el primer recorte de tasas. Por lo tanto, la subida de tipos de 25 pb esperada en mayo podría ser simplemente una subida moderada.

Banco central europeo

Otro banco central de los mercados desarrollados que subió 25 pb en mayo es el Banco Central Europeo. La diferencia aquí es que el BCE no alcanzará su tasa terminal en mayo; por lo tanto, se esperan más alzas.

Por lo tanto, el EUR/USD es una compra en caídas, razón por la cual el tipo de cambio fue tan resistente.

Banco de Inglaterra

La inflación está en territorio de dos dígitos en el Reino Unido, lo que dificulta que el Banco de Inglaterra ponga fin al actual ciclo de ajuste. Por tanto, los inversores esperan otra subida de tipos de 25 pb en mayo, seguida de una pausa.