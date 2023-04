Las acciones de First Republic Bank (NYSE: FRC) colapsaron en más de un 40% el martes, ya que la compañía entregó resultados financieros débiles. Las acciones cayeron a un mínimo de $8,10 dólares, 94% por debajo del punto más alto de este año y 96% por debajo de su máximo histórico. Hay muchas posibilidades de que la empresa cierre pronto.

Gráfico FRC de TradingView

Alternativas estratégicas de First Republic Bank

Las noticias bancarias más importantes esta semana fueron los débiles resultados financieros del First Republic Bank. En un comunicado el lunes, la compañía dijo que los depósitos se redujeron en más de 100.000 millones de dólares en el primer trimestre. Esta caída ocurrió cuando los clientes reaccionaron a la implosión de SVB y Signature Bank.

First Republic era vulnerable debido a la composición de su base de clientes. A diferencia de muchos bancos estadounidenses, la empresa se enfoca en clientes adinerados que tienen más de $250,000 dólares en sus cuentas. Estos fondos no están asegurados por la FDIC. Como resultado, aunque las autoridades estadounidenses salvaron a los depositantes de SVB y Signature Bank, no está claro si lo harán por FRC.

Lo que complica la situación es el hecho de que FRC atiende a clientes adinerados, lo que podría ser impopular a medida que EE.UU. avanza hacia una temporada electoral. Además, FRC ha tenido problemas para encontrar compradores para partes del negocio, ya que las adquisiciones están preocupadas por asumir demasiados riesgos.

First Republic Bank ha dicho que está buscando alternativas estratégicas. Según FT, la empresa estaba luchando por encontrar una alternativa viable. Una alternativa es que los grandes bancos, que ya han depositado miles de millones en la empresa, se hagan cargo. La otra alternativa es entregárselo a la FDIC, que realizará una subasta por la empresa.

Lecciones de Yes Bank, Credit Suisse

Los inversionistas y legisladores de FRC deberían aprender lecciones de Yes Bank y Credit Suisse. En 2020, Yes Bank, un pequeño banco indio estuvo a punto de colapsar porque la empresa carecía de liquidez en medio de préstamos tóxicos a empresas cuestionables.

El Banco de la Reserva de India manejó la situación al permitir que grandes bancos indios como SBI, ICICI y HDFC tomaran una participación en el banco. Estos bancos realizaron una inversión que tuvo un período de bloqueo de 3 años. Durante este período, Yes Bank trabajó para arreglar su negocio recaudando capital de Carlyle y creando un banco malo. Luego vendió el banco malo a una empresa de PE en 2022.

Yes Bank y First Republic Bank están en situaciones diferentes. Si bien Yes Bank tenía préstamos tóxicos, FRC está cayendo debido a sus grandes préstamos no realizados y la falta de confianza en la empresa. Los reguladores estadounidenses pueden salvar a la empresa siguiendo el libro de jugadas de Yes Bank.

Los inventores también deberían aprender del colapso de Credit Suisse. Cuando las acciones de Credit Suisse se desplomaron, algunos analistas recomendaron comprar en la caída citando la baja valoración. La lección aquí es que no debes intentar atrapar un cuchillo que cae. Si bien First Republic es extremadamente barato, la realidad es que el capital del banco ahora casi no tiene valor.