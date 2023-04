El precio de las acciones de ICICI continuó con su recuperación alcista después de que la compañía publicara sólidos resultados financieros. La acción saltó a un máximo de ₹920, el punto más alto desde el 29 de diciembre. Ha subido más del 14% desde el punto más bajo el 30 de enero. En total, las acciones han subido más de un 238% desde el nivel más bajo durante la pandemia y un 225% en los últimos cinco años.

Sólidos resultados financieros de ICIC

ICICI, uno de los mayores bancos indios, ha sido noticia en los últimos meses. La noticia más reciente fueron los resultados financieros de la empresa. En un comunicado, los ingresos netos de la empresa aumentaron a 91.200 millones de rupias en el primer trimestre. Esta cantidad se tradujo en $1.1 mil millones de dólares y fue un aumento mayor que los ₹90.4 mil millones esperados.

Otros números mostraron que al banco le estaba yendo bien. Los depósitos aumentaron un 10,9% a 11,8 billones de rupias desde los 10,64 billones de rupias anteriores. La cartera de préstamos saltó al 22,7%, mientras que los ingresos netos por intereses aumentaron en 40,25 a ₹176,7 mil millones. Los ingresos operativos se dispararon un 36% a ₹138,6 mil millones. Estos sólidos resultados reflejaron los de HDFC, que publicó cifras sólidas la semana pasada.

Los bancos indios han estado creciendo rápidamente en los últimos años, ayudados por el fuerte crecimiento económico del país. India ha sido el país de mercado emergente de más rápido crecimiento en los últimos años, ayudado por el aumento de las inversiones extranjeras directas.

Los bancos indios también han sido inmunes a los desafíos que enfrentan las empresas occidentales como First Republic Bank, Signature Bank y Silicon Valley Bank. Esto se debe principalmente a que estos bancos enfrentan desafíos únicos. Credit Suisse tuvo muchos escándalos, mientras que SVB tenía muchos bonos a largo plazo.

Un gran riesgo para el precio de las acciones de ICICI es la creciente competencia por préstamos más baratos. Esto significa que el banco podría ver un mayor costo de los fondos en los próximos trimestres. El otro riesgo es el de una posible desaceleración económica.

Análisis técnico del precio de las acciones de ICICI

Gráfico ICICI de TradingView

El precio de las acciones de ICICI ha estado en una fuerte tendencia alcista recientemente. Este repunte hizo que las acciones saltaran por encima del punto de resistencia clave en ₹878,15, el punto más alto el 16 de febrero. Ese precio fue el escote del patrón de doble fondo. Las acciones se han movido por encima de los promedios móviles de 25 y 50 días.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que las acciones continúen aumentando a medida que los compradores apuntan al punto de resistencia clave en ₹957,95. Este precio está un 4,67% por encima del nivel actual. Un movimiento por encima de este precio hará que salte por encima de este nivel. Una caída por debajo del soporte clave en ₹878 invalidará la visión alcista.