El colapso de First Republic Bank ( NYSE: FRC ) es inminente ya que la FDIC trabaja para salvar a los atribulados. El viernes, el precio de las acciones de FRC terminó la semana en $3,51 dólares, que fue inferior a su máximo histórico de $225 dólares. Su capitalización de mercado se desplomó a solo $ 638 millones de dólares, lo que significa que los inversores creen que su capital no tiene valor.

Rescate del First Republic Bank

Las conversaciones continúan en los EE. UU. para tratar de salvar a la empresa y sus depositantes. Según Bloomberg, la FDIC ha recurrido a algunos de los bancos más grandes para tratar de comprar la empresa. Algunos de los bancos a los que se ha acercado son JP Morgan, Bank of America, US Bancorp y PNC Financial.

Primero se les pidió a estos bancos que mostraran indicaciones de interés, precio potencial y el costo estimado para la agencia. Luego redujo la lista a unos pocos bancos, ya que busca concluir la transacción antes de que abra el mercado el lunes.

Los bancos son un poco escépticos acerca de hacerse cargo de First Republic, una empresa que perdió más de $100 mil millones de dólares en depósitos en el primer trimestre. Estas pérdidas probablemente aumentaron después de que las acciones de la compañía colapsaron durante la semana.

Preocupaciones adicionales son las pérdidas potenciales después de la fusión. El balance de First Republic tiene miles de millones de dólares en pérdidas no realizadas que el adquirente deberá cubrir.

Los bancos como JP Morgan tienen problemas adicionales ya que las regulaciones impiden que los grandes bancos estadounidenses sigan creciendo. Como tal, cualquier oferta necesitará garantías de que no se aplicarán estas normas.

Por qué la FDIC quiere un comprador

La FDIC espera que FRC encuentre un comprador considerando que el precio de sus acciones se ha desplomado, lo que lo convierte en un objetivo atractivo. Además, al entrar en suspensión de pagos, significa que la FDIC evitará pagar miles de millones de dólares a los depositantes.

Ninguna de estas opciones es buena para los accionistas de First Republic Bank, que han visto caer su capital en más del 90% en los últimos meses. Como escribí aquí, tomando como base las lecciones de Credit Suisse y SVB, atrapar un cuchillo que cae es peligroso cuando se trata de bancos en problemas.

Otros bancos regionales también están en problemas a medida que más personas mueven su efectivo a los grandes bancos. Además, existen preocupaciones sobre la seguridad del sector inmobiliario comercial. Algunos de los bancos regionales más grandes en riesgo son Valley National Bancorp, PacWest Bancorp, Pacific Premier Bancorp e Independent Bank, entre otros.