First Republic Bank podría tener un nuevo propietario el lunes

Según se informa, JPMorgan Chase & Co ( NYSE: JPM ) y PNC Financial Services Group Inc están interesados en hacerse cargo de su homólogo en apuros First Republic Bank ( NYSE: FRC ).

El acuerdo podría anunciarse mañana

Los reguladores estadounidenses encabezados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) han exigido que los interesados potenciales presenten sus propuestas finales de compra antes del domingo por la tarde.

Sin embargo, aún no es un hecho que uno de los dos mencionados terminará adquiriendo el banco comercial, ya que otros, incluido el Bank of America, también están considerando presentar una oferta, según el Wall Street Journal.

Si se hace una oferta aceptable dentro del plazo, es probable que se anuncie un acuerdo el lunes. A principios de esta semana, se dijo que la FDIC se estaba preparando para colocar a First Republic Bank bajo administración judicial.

“FRC” ha bajado más del 97% en comparación con su máximo del año hasta la fecha al momento de la escritura.

First Citizens había comprado SVB el mes pasado

Tal acuerdo, espera el regulador, traerá algo de tranquilidad a los mercados y ayudará a poner fin al dolor continuo de los bancos regionales de EE.UU.

Saber que First Republic ahora es propiedad de un prestamista financieramente estable también servirá para calmar a sus clientes.

La noticia del mercado de valores llega aproximadamente un mes después de que First Citizens acordara comprar Silicon Valley Bank en términos tan favorables que vieron cómo sus acciones se disparaban un 55%.

La semana pasada, First Republic Bank informó ganancias e ingresos mejores de lo esperado para su primer trimestre financiero. Las acciones aún se derrumbaron en depósitos que se hundieron más del 40% en el primer trimestre.