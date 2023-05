Guardar dinero en los bancos es un error, dice Michael Saylor

Michael Saylor, cofundador y presidente ejecutivo de MicroStrategy, ha compartido sus pensamientos sobre la agitación del sector bancario.

En una entrevista con Valuetainment, Saylor dijo que es un error almacenar dinero en los bancos hoy, y señaló que los bancos “están robando” a sus clientes. Saylor, cuya MicroStrategy es el mayor tenedor de Bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa, cree que la gente está perdiendo la confianza en los bancos, el papel moneda y los gobiernos.

“Si está tratando de usar dinero que requiere bancos, no puede confiar en los bancos, ¿verdad? Ciertamente no se puede confiar en los bancos de África, América del Sur y la mayor parte de Asia. Antes, los estadounidenses pensaban que podían confiar en los bancos estadounidenses, ahora se están dando cuenta de que no pueden confiar en los bancos estadounidenses. Entonces, el impacto de primer orden de la crisis bancaria es que la gente piensa “bueno, tal vez el dinero que tenía en el banco se está yendo y debería ponerlo en un banco en el ciberespacio que no esté controlado por el gobierno o por los banqueros” y eso es Bitcoin”.