El índice Nikkei 225 se mantuvo estable cerca de su nivel más alto desde septiembre del año pasado antes de las próximas ganancias de Softbank. El índice, que rastrea a las empresas más grandes de Japón, subió a ¥ 29,200, que fue 13% por encima del punto más bajo de este año.

Ganancias de Softbank por delante

El índice Nikkei 225 ha tenido un buen desempeño este año por tres razones clave. Primero, el nuevo gobernador del Banco de Japón (BoJ) se ha comprometido a mantener el statu quo del dinero fácil. Decidió dejar las tasas de interés sin cambios en la última reunión y apuntó a una mayor relajación.

En segundo lugar, las acciones de Japón han atraído a inversores extranjeros atraídos por las inversiones de Warren Buffett en el país. Buffett ya obtuvo más de $4.4 mil millones de dólares en ganancias de sus inversiones en empresas comerciales de Japón. Ahora ha aumentado su participación en las cinco sogo shoshas, que considera empresas infravaloradas y bien gestionadas.

Tercero, Japón es visto como un refugio seguro durante el colapso de los bancos regionales de Estados Unidos y los sectores de bienes raíces comerciales. Los bancos regionales como First Republic y Silicon Valley Bank colapsaron en los últimos dos meses.

Además, a los bienes raíces comerciales en Japón les está yendo mejor que en los Estados Unidos. Los datos publicados el jueves mostraron que la tasa de disponibilidad de Tokio cayó al 6,11 % en abril, el punto más bajo desde 2021. Como escribí aquí , el sector inmobiliario comercial en EE. UU. está al borde del colapso.

La próxima noticia clave del Nikkei 225 a tener en cuenta serán las próximas ganancias de Softbank. Los analistas creen que el negocio de la compañía funcionó mejor en el primer trimestre como tecnología las empresas se recuperaron. En los EE. UU., el índice Nasdaq 100 se ha movido a un mercado alcista. El precio de las acciones de Softbank ha subido más del 7% este año.

La noticia más reciente de Softbank es que la unidad móvil de la compañía se ha sumado a la carrera de la inteligencia artificial, ya que busca crear un clon de ChatGPT. Además, la compañía está a punto de llegar a un acuerdo para vender Fortress a Mubadala en un trato de $3 mil millones de dólares.

Análisis técnico Nikkei 225

Gráfico Nikkei de TradingView

El índice Nikkei ha estado en una fuerte tendencia alcista en las últimas semanas. Mientras subía, el índice saltó por encima del punto de resistencia clave en ¥28,518, el punto más alto el 22 de noviembre.

También se está acercando al punto de retroceso de Fibonacci del 78,6 %, mientras que el índice saltó por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días. Por lo tanto, es probable que el índice continúe aumentando a medida que los compradores apuntan al próximo nivel psicológico en ¥ 30,000.