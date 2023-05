Las acciones de Goodyear abrieron un 25% hoy: explore por qué

Goodyear Tire & Rubber Co (NASDAQ: GT) abrió con un aumento del 25% esta mañana después de que Elliott Management revelara una participación considerable en la empresa de fabricación de neumáticos.

Esto es lo que Elliott quiere que haga Goodyear

El jueves, el inversionista activista dijo que tenía un interés económico del 10% en Goodyear y presionó por el derecho a nombrar cinco nuevos directores independientes para su directorio.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Durante la última década, poseer acciones de Goodyear ha sido una decepción. El desempeño deficiente de las acciones es el resultado de la erosión de los márgenes, una estrategia de comercialización subóptima y una estrategia de marca desenfocada.

En su carta a la junta, Elliott recomendó que la empresa que cotiza en Nasdaq inicie una revisión operativa para mejorar los márgenes y explorar formas de monetizar las tiendas propiedad de la empresa.

Las acciones de Goodyear ahora están cerca del 40% en comparación con el comienzo del año.

Las acciones de Goodyear podrían valer más de $21

Elliott prevé que la empresa con sede en Akron cotizará a más de 21 dólares la acción si la dirección ejecuta su propuesta.

Las noticias del mercado de valores llegan solo unos días después de que Goodyear Tire & Rubber Co informara ingresos para su primer trimestre financiero que fueron ligeramente inferiores a las estimaciones de Street. Reaccionando al desarrollo de hoy, el famoso inversionista Jim Cramer dijo en “Squawk on the Street”:

No creo que esto conduzca inicialmente a otra cosa que no sea una conversación con la junta acerca de lo que Goodyear podría hacer mejor. Pero me preocupa que tenga un rendimiento inferior y creo que Elliott [tiene algo que decir que vale la pena].

Wall Street actualmente tiene una calificación de “sobrepeso” de consenso en las acciones de Goodyear.