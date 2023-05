La historia más importante de las criptomonedas en los últimos seis meses ha sido la implacable represión de los reguladores estadounidenses sobre la industria en general.

Para algunos, este es un movimiento totalmente injusto para sofocar la innovación, nacido de la lealtad a la élite de Wall Street que no quiere que se cuestione su lugar. Para otros, es una limpieza muy atrasada de un sector construido sobre nada más que la codicia, que no tiene ningún propósito más allá del juego o una vía para eludir las leyes financieras.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En este informe, quiero profundizar en lo que significa exactamente este gran apretón criptográfico. ¿La industria está siendo empujada al extranjero? ¿Es este un mal movimiento para los EE.UU. a largo plazo? Y quizás lo más importante de todo, ¿es justo?

¿La criptografía es mala?

¿Por qué no llegar al quid de la cuestión? ¿Es la criptografía una red buena para la sociedad?

Una persona que ciertamente piensa que las criptomonedas están dañando al mundo es el congresista Brad Sherman, quien esta semana comparó las criptomonedas con la cocaína y la sustracción de órganos al discutir si la postura punitiva de los EE. UU. impulsaría la innovación a otros países.

“Perú está muy por delante de nosotros (Estados Unidos) en la producción de cocaína. China está muy por delante de nosotros en la sustracción de órganos. No necesitamos mantenernos al día con esas cosas y no necesitamos mantenernos al día con las criptomonedas”.

Tal vez un poco hiperbólico, y la entrevista ha sido pasada y ridiculizada en los círculos criptográficos (como era de esperar). Sin embargo, como la mayoría de las cosas en la vida, las criptomonedas tienen ventajas y desventajas. Una cosa con la que lucha la industria es la negativa a discutir objetivamente sus deficiencias, y en su lugar llega a la conclusión de que ” las autoridades son malas y corruptas, cripto perfectas”.

Antes de hablar de ventajas, veamos algunos de esos defectos. En primer lugar, no hay duda de que las criptomonedas facilitan la realización de delitos. La belleza de esta tecnología también es un arma de doble filo, porque ser capaz de mover dinero en todo el mundo de una manera totalmente anónima e instantánea obviamente tiene consecuencias preocupantes, así como evidentes ventajas.

Me acordé conmovedoramente de esto el año pasado cuando visité Estonia (la ciudad capital, Tallin, es un lugar tremendo para una escapada a la ciudad, si alguien está buscando recomendaciones). Estonia es hoy un país de la Unión Europea, se independizó de la URSS en 1991. Di un paseo por el centro histórico y me encontré con la embajada rusa. Estonia comparte frontera con Rusia, que acababa de invadir Ucrania. La embajada estaba adornada con imágenes horribles y mensajes trágicos, el edificio estaba bordeado. Las imágenes gráficas del edificio, la proximidad geográfica a Rusia y los estrechos lazos históricos entre Estonia y la URSS de repente hicieron que la guerra pareciera muy cercana y muy, muy real.

Y pensé en criptografía. Específicamente, historias sobre Rusia utilizando la tecnología blockchain para eludir las sanciones de Occidente. La tecnología Blockchain está ayudando al esfuerzo de guerra y me hizo sentir un poco mareado. Luego pensé en una entrevista que hice con el jefe de un intercambio de criptomonedas un par de meses antes, cuando le pregunté si podría haber un lado oscuro en las cualidades de resistencia a la censura de Bitcoin. Se negó a responder.

Si vas a buscar, estos problemas están en todas partes. Otro ejemplo es el del criptoprestamista Nexo, que fue allanado en enero por las autoridades búlgaras, informa que vincula la plataforma con el financiamiento del terrorismo y ayuda a la evasión de sanciones rusas.

Queda por ver si esas acusaciones son ciertas o no, Nexo las ha negado rotundamente, y este es solo un ejemplo. Sin embargo, el punto es que la cripto sin duda ayuda a la actividad delictiva. Cualquiera que opere en el espacio lo sabe.

El dinero se puede deslizar en segundos antes de enviarse a un mezclador en la cadena, los fondos salen por el otro lado con el origen completamente oculto. Es el sueño de un lavador de dinero, el paraíso de un estafador. Por supuesto, también hay beneficios, y un gran trabajo realizado por algunas personas inteligentes, pero eso no cambia el hecho de que hay desventajas muy reales.

¿Lo bueno de las criptomonedas supera a lo malo?

¿Qué pasa con los rusos inocentes? Crypto puede ayudarlos a acceder al mundo financiero exterior. ¿Qué pasa con aquellos en otros países del mundo bajo opresión financiera? Crypto puede proporcionar una ruta de escape.

Estos son indicios del poder que puede tener un dinero descentralizado. Sin embargo, en los EE.UU., las personas no son sancionadas ni oprimidas financieramente, por lo que no es relevante al desglosar la postura de los reguladores estadounidenses.

En segundo lugar, esto es un pro para Bitcoin, o quizás para las monedas estables, pero ¿qué pasa con el resto de las criptomonedas? Para mí, hasta que las miles de altcoins presenten una descripción clara de cuál es la utilidad real de su producto, me resulta difícil derramar una lágrima cuando escucho que los reguladores están apretando el tornillo.

Después de todo, los reguladores están ahí para proteger a las personas. El año pasado, vimos el sorprendente colapso de FTX, vidas arruinadas cuando el intercambio, dirigido por el deshonrado Sam Bankman-Fried, jugó rápido y suelto bajo una total falta de supervisión y regulación. Con domicilio en las Bahamas, los reguladores de la nación tienen muchas preguntas que responder. Pero FTX US también se declaró en bancarrota, sus clientes también se quemaron.

También hubo la implosión del ecosistema Terra en esta época el año pasado, un evento que vio cómo un ecosistema que alguna vez costó $60 mil millones de dólares se evaporó en el aire. Las líneas directas de suicidio se fijaron en la parte superior de los foros de Reddit, ya que se quemaron muchos que veían UST como un medio de ahorro equivalente al dólar. Fue horrible.

Claramente, las criptomonedas se han vuelto locas en los últimos años y, claramente, han lastimado a las personas. Al final del día, los reguladores están ahí para proteger a los consumidores y, por lo tanto, no sorprende verlos actuar de manera tan agresiva. Los escándalos en cripto fueron simplemente demasiado atroces, las quiebras demasiado grandes: más allá de FTX y Terra, ha habido Celsius, BlockFi, Voyager Digital, Genesis, Babel Finance y muchos, muchos más. En este contexto, ¿es realmente inesperado que los reguladores intervengan?

Innovación asfixiante

La mayor crítica de todo esto parece provenir de quienes critican la postura de EE. UU. de sofocar la innovación y empujar una industria al extranjero. Es una preocupación válida; de hecho, ya está sucediendo. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, promocionó a los Emiratos Árabes Unidos como un centro internacional potencial esta semana, ya que el intercambio en conflicto continúa luchando en los EE. UU. en medio del empeoramiento del entorno.

Por Coinbase, siento simpatía. El intercambio ofrece una utilidad genuina, una forma de comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas, y es un negocio legítimo. Cotiza públicamente en el Nasdaq, sus finanzas están disponibles para que todos las vean. No ha hecho mucho mal.

Y, sin embargo, recientemente recibió un aviso de Wells, aparentemente por una violación de las leyes de valores, muy probablemente en relación con sus productos de participación.

Si bien Coinbase es un negocio sólido, es desafortunado porque, bueno, gran parte de la industria de las criptomonedas no lo es. No hay razón para que exista la mayor parte de estas altcoins, y muchas empresas o fundadores tienen un gran control sobre la distribución de tokens, así como grandes reservas. Sin embargo, no todos los que están comercializando y vendiendo conocen los riesgos, ni la historia completa detrás de la distribución de estos tokens.

Además, la mayoría de estos tokens parecen ser valores, que es donde entra gran parte de la discusión. Si bien existe un área gris real con las monedas estables, que estoy de acuerdo presente como un área gris y han sido tratadas con dureza por los reguladores, el la mayor parte de los productos ofrecidos se sienten más cerca de los valores que de lo contrario. Y con eso, vienen las responsabilidades y los requisitos de divulgación.

Aparte, una intervención rápida para decir que no me estoy refiriendo a Bitcoin aquí. Incluso el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha reconocido que Bitcoin no es un valor. Como suele ser el caso, Bitcoin existe en su propia categoría aquí, lejos de la mayor parte del mercado.

Binance muestra por qué han entrado los reguladores

Como dije, son las Coinbases del mundo las que son golpeadas injustamente, y donde debería estar la mayor simpatía. Pero, desafortunadamente, tienen que culpar a sus pares, ya que la transparencia de Coinbase es un caso atípico evidente en una industria construida sobre los cimientos más turbios y clandestinos que se puedan imaginar.

Tomemos como ejemplo la moneda estable más grande del mundo, Tether, criticada durante mucho tiempo por su turbia situación de reserva. Si bien ha mejorado notablemente recientemente, fue multado en 2021 por tergiversar sus reservas. Con una capitalización de mercado de $ 82 mil millones de dólares, es un engranaje de vital importancia para toda la industria y, por lo tanto, una enorme fuente de riesgo.

Pero el ejemplo más prudente es Binance. Al igual que Binance, esta es una empresa legítima y tiene un propósito real. No solo eso, es el intercambio más grande del planeta, responsable de dos tercios gigantescos de todo el volumen de operaciones a fines de 2022. Y, sin embargo, es imposible saber qué está sucediendo debajo del capó.

Escribí una inmersión profunda en este problema en diciembre pasado. No había manera de hacer ningún tipo de evaluación financiera razonable de la empresa. Binance todavía opera sin una sede. Sus responsabilidades son un misterio. No hay casi nada que evaluar.

Afirmó que un informe de prueba de reservas patrocinado por Mazars era una “auditoría”, pero tal era la naturaleza cómicamente poco transparente que Mazars retiró todo el trabajo con las empresas de cifrado, citando un “malentendido” de cómo funcionan los informes de reservas. La edición de Binance ni siquiera tenía pasivos. Solo dentro de la criptografía podría una empresa intentar reclamar una auditoría sin siquiera revelar sus responsabilidades.

El CEO Zhao incluso tuvo el descaro de indicar a las personas que “preguntaran” para demostrar que Binance no le debía dinero a nadie. Para el intercambio más grande del planeta, responsable de miles de millones de fondos de clientes, eso simplemente no es suficiente.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Desde entonces, Binance ha sido objeto de muchas acusaciones y demandas. La CFTC presentó una acción de ejecución civil contra el intercambio.

“Binance no exigió a sus clientes que proporcionaran ninguna información de verificación de identidad antes de operar en la plataforma… y no implementó los procedimientos básicos de cumplimiento diseñados para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero”, se lee en la denuncia.

“La queja alega además que incluso después de que Binance pretendiera restringir a los clientes estadounidenses de comerciar en su plataforma, Binance instruyó a sus clientes, en particular a sus clientes VIP comercialmente valiosos con sede en EE. UU., sobre los mejores métodos para evadir los controles de cumplimiento de Binance”.

Binance también admitió haber mezclado los fondos de los clientes con garantías, citándolo como un “error” y demostrando una vez más por qué los reguladores están tan decididos a limpiar el espacio.

Esto es cosa del salvaje oeste. Y nuevamente, ¿alguien está realmente sorprendido de que los reguladores estén actuando para detenerlo?

Escribí una carta abierta a principios de este año lamentando lo hipócritas que se habían vuelto muchas criptomonedas. Si bien la industria se fundó sobre los principios de “confiar, no verificar” y desconfiar del sistema financiero heredado, llegó al punto en que debemos creer ciegamente en las palabras de los directores ejecutivos en Twitter, porque la verificación es literalmente imposible.

Teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado (podría sacar un tweet de Sam Bankman-Fried aquí, pero ya he tenido suficiente de ese tipo, para ser honesto), sería francamente extraño si los reguladores no actuaran en este punto.

Las desventajas de la regulación punitiva

Por otro lado, la innovación y el espíritu empresarial son una bendición para cualquier país, y una postura excesivamente punitiva empujará a las empresas al extranjero. La regulación de MiCa de Europa a menudo se cita como un claro contraste con la nueva postura agresiva de los EE. UU., y creo que gran parte de ese argumento es razonable.

Tomar medidas drásticas contra toda la industria se siente un poco torpe. Hay dinero de los impuestos y puestos de trabajo aquí. Si bien la postura futura de la criptografía está en debate, rechazarla ahora también significa que si la criptografía crece en el futuro, son los países fuera de los EE. UU. los que se beneficiarán.

Pero realmente creo que la criptografía ha atraído esto sobre sí misma. El comportamiento de la mayoría de las empresas en el espacio no está ni cerca de los estándares que se requieren de las empresas financieras en los EE. UU., y esos estándares son para el beneficio de los consumidores. Las transacciones de la manera en que lo hace Binance no deben tolerarse (sigo usando Binance como ejemplo, pero esto es válido para la mayoría de las empresas en el espacio criptográfico. Aquí hay un artículo similar sobre Nexo el año pasado, lamentando cómo su naturaleza opaca hace que sea imposible hacer una evaluación de su negocio).

Parece que los reguladores simplemente están haciendo su trabajo. La mayoría de los tokens existen por ninguna otra razón más allá de la especulación salvaje, un infierno capitalista construido alrededor de nada más que el deseo de dinero a toda costa. Parte de la acción puede ser de mano dura, pero el espacio necesita limpieza, y una limpieza rápida.

Para cerrar, hay cosas buenas y malas para las criptomonedas. Pero cualquiera que descarte los eventos del año pasado y la naturaleza opaca en la que operan la mayoría de las empresas, no entiende el punto. Puedes amar la tecnología detrás de las criptomonedas, puedes amar la innovación, puedes amar Bitcoin. Bien. Pero eso no excusa la naturaleza inaceptable de muchas empresas de criptomonedas, ni la ostentación absoluta de las leyes financieras que se ha producido.

La mayoría de las criptomonedas tienen un propósito cero y no hay razón para que se negocien. Los tirones de alfombra son abundantes, las estafas son omnipresentes, los fundadores y los vendedores con frecuencia se aprovechan de los inversionistas minoristas crédulos. Entiendo la línea de argumentación de que deberíamos permitir que las personas inviertan en lo que quieran, pero tiene que llegar un punto en el que los reguladores deben intervenir. Ese punto fue 2022, cuando quedó claro las sumas de dinero y la escala de las transgresiones, eran demasiado grandes para ignorarlas.

Es una pena que las empresas legítimas queden atrapadas en el fuego cruzado. Bien puede haber una pérdida de recursos y capital para otros países. Estos son, sin duda, inconvenientes. Pero Estados Unidos es el centro financiero del mundo y sus estándares deben ser altos.

Crypto se pegó un tiro en el pie; trajo esto sobre sí mismo. Jugó rápido y suelto con las reglas, y la gente salió lastimada. Lo triste es que no fueron los que se lo merecieron. Los reguladores están lejos de ser perfectos, pero no se puede permitir que las criptomonedas continúen como estaban.