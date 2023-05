El oro cotiza cerca de sus niveles más altos de todos los tiempos y, por primera vez desde la pandemia de COVID-19, actúa como cobertura contra la inflación. Muchos inversores compraron oro cuando los gobiernos y los bancos centrales comenzaron a inyectar dinero en el sistema financiero en respuesta al impacto de la pandemia.

Incluso el legendario inversionista Warren Buffett compró acciones en una compañía de oro.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De hecho, los temores de una alta inflación se materializaron. Pero cuanto mayor fue la inflación, más se hundió el precio del oro.

Fue sorprendente, por tanto, ver a los inversores huir del oro en busca de alternativas, como Bitcoin, apodado el “oro digital”, la verdadera cobertura contra la inflación de nuestra era. Sin embargo, resultó que el precio del oro solo se estaba consolidando antes de un nuevo intento de alcanzar los niveles más altos de todos los tiempos.

Ahora que la inflación parece haber tocado techo, el oro sube. Además, mientras los bancos regionales en los Estados Unidos luchan, perdiendo un tercio de su valor este año, los precios de las acciones de los productores de oro subieron. Los inversores, por lo tanto, recurrieron nuevamente al oro, pero la pregunta es: ¿qué sigue después?

Dada la creciente probabilidad de una recesión, el oro parece una buena inversión.

La probabilidad de una recesión está aumentando

La Reserva Federal de los Estados Unidos reaccionó al aumento de la inflación endureciendo la política monetaria. Lo hizo tan rápido que existe el riesgo de una recesión, y la Fed lo sabe.

Pero el mandato de la Fed, que incluye la creación de empleo y la estabilidad de precios, no tiene nada que ver con evitar las recesiones. A veces, las recesiones son necesarias, ya que la economía puede sobrecalentarse.

Según el índice compuesto de probabilidad de recesión, las posibilidades de una recesión son altas y van en aumento. Entonces, ¿qué significa para el oro?

Fuente de datos: Bloomberg. índice compuesto de probabilidad de recesión. Datos hasta el día 01/5/2023. Incluido por motivos ilustrativos únicamente. Los resultados pasados no garantizan los futuros

¿Cómo se desempeñó el oro en recesiones anteriores?

El oro tiene un rendimiento superior durante las recesiones económicas. Entre 1973 y 1975, la economía estadounidense estuvo en una recesión de 16 meses. El índice S&P 500 perdió más del -20 % de su valor, mientras que el índice del Tesoro de EE. UU. ganó un +10,1 %. ¿Qué hizo el oro? Ganó +81,6%.

En 1980, una recesión de 6 meses de duración hizo que el oro ganara un +27,6%. Además, durante la recesión económica más reciente, entre 2007 y 2009, el oro ganó un 25 % mientras que el S&P 500 cayó un 35,6 %.

Los tops triples rara vez se sostienen

El panorama técnico también respalda precios del oro más altos. El oro fracasó en la misma área que en 2020 y 2022, lo que generó temores de un patrón triple superior.

Gráfico de oro por TradingView

Los triple tops son patrones de reversión, pero los operadores técnicos saben que rara vez se mantienen a largo plazo. Incluso si el mercado retrocede desde los niveles actuales, generalmente solo lo hace para “generar energía” para romper la resistencia horizontal.

Con todo, el oro parece alcista en este contexto. Los alcistas probablemente comprarán cualquier caída.