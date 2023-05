Shake Shack Inc (NYSE: SHAK) cotiza un 5,0 % más esta mañana después de que un informe del Wall Street Journal dijera que Engaged Capital estaba a punto de iniciar una pelea de poder con la cadena de restaurantes informales rápidos.

Engaged está presionando por tres asientos en la junta

El inversionista activista que tiene aproximadamente una participación del 6,6% en la compañía de alimentos quiere tres puestos en la junta para impulsar cambios que cree que podrían ayudar al precio de las acciones, que actualmente se encuentra casi un 50% por debajo del máximo de 2021, dijeron fuentes anónimas al WSJ hoy.

Sin embargo, cabe destacar que Shake Shack informó sus resultados financieros del primer trimestre hace aproximadamente una semana que superaron cómodamente las estimaciones de Street. Según el portavoz de la compañía:

Estamos ejecutando nuestro plan estratégico y logrando un progreso operativo y financiero sustancial. Esperamos que todo el año 2023 sea un año récord con expectativas de devolver los márgenes a nivel de restaurante al 19% o al 20%.

Quo Vadis retira su calificación de venta en ‘SHAK’

The Wall Street Journal también reveló que Engaged Capital ha estado en conversaciones con Shake Shack desde fines del año pasado. Pero esas discusiones hasta ahora no han logrado concluir en un acuerdo.

Un representante de Engaged Capital aún no ha comentado sobre el informe. El fondo de cobertura es conocido por su impulso para reducir costos en Jamba Inc y anteriormente también estuvo involucrado con Abercrombie & Fitch.

También el lunes, Quo Vadis Capital retiró su “calificación de venta” de las acciones de la empresa con sede en Nueva York. Los analistas de la firma ahora no tienen una recomendación para las acciones de Shake Shack.

Para el año, este stock de alimentos aumentó más del 60% al momento de escribir.