A Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) le ha ido bastante bien desde principios de este año, pero un analista de Loop Capital recomienda que los inversores actúen con cautela de aquí en adelante.

La manía de la IA podría ser un obstáculo para las acciones de Google

Rob Sanderson rebajó la calificación de las acciones tecnológicas a “mantener” esta mañana, ya que no ve que Google mantenga su dominio a través de la locura actual en torno a la inteligencia artificial.

Cabe destacar que la multinacional realizó una serie de anuncios centrados en la IA la semana pasada. Aún así, el analista dijo en su nota de investigación:

Consideramos que la competencia de búsqueda de Microsoft es una amenaza menor que el riesgo de desplazamiento por el cambio de comportamiento, ya que los usuarios interactúan más con los asistentes de IA para encontrar información.

Sin embargo, su objetivo de precio de 125 dólares en las acciones de Google todavía representa una ventaja de alrededor del 7,0%.

Google debería centrarse más en reducir costes

A principios de este año, el gigante tecnológico anunció planes para reducir su plantilla en 12.000 empleados para reducir costes.

Pero Sanderson ve la necesidad de más considerando que su gasto por empleado sigue siendo el más alto entre las cuatro grandes empresas tecnológicas. En el frente de la IA, el analista también dijo:

No estamos de acuerdo con la caracterización de la gerencia de que la proliferación de IA es similar a la transición a dispositivos móviles. Las incertidumbres estructurales a largo plazo que rodean a la IA mantendrán nerviosos a los inversores a medida que evolucione el panorama y pondrán un techo a la valoración.

No obstante, Alphabet reportó resultados que superaron al mercado en su primer trimestre financiero el mes pasado, como informó Invezz aquí. En comparación con el comienzo de 2023, las acciones de Google subieron cerca del 30% al momento de la escritura.