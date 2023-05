Paul Tudor Jones, un administrador de fondos de cobertura multimillonario y comerciante veterano, ha pronosticado que las acciones terminarán el año al alza.

El inversionista notó esta perspectiva a través de comentarios que hizo durante una entrevista con CNBC’c “Squawk Box” el lunes.

Paul Tudor Jones sobre por qué subirán las acciones: la Fed ha terminado de subir las tasas

Según él, es probable que el mercado de valores experimente un movimiento alcista en la segunda mitad del año y termine con fuerza porque la Reserva Federal de los EE.UU. ha “terminado” de aumentar las tasas de interés.

El camino de la Fed sobre tasas más altas se basó en la necesidad de luchar contra la inflación creciente, pero la medida del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha estado en declive durante los últimos 12 meses. Jones opinó que esto es un buen augurio para el mercado de valores.

Al comentar sobre la Reserva Federal y la cuestión de la inflación y las tasas de interés, el legendario comerciante le dijo a Andrew Ross Sorkin de CNBC:

“Definitivamente creo que han terminado. Probablemente podrían declarar la victoria ahora porque si miran el IPC, ha estado cayendo 12 meses seguidos. Eso nunca había sucedido antes en la historia”.

El inversionista agregó que la inflación ha visto “un fuerte arco descendente”. Sus comentarios se producen unos días después de que los últimos datos del IPC mostraran un enfriamiento al 4,9%, por debajo del máximo del 9% alcanzado en junio de 2022. Las tasas de interés han sido malas para la economía, agregó Jones, diciendo que ahora es cuestión de esperar. fuera el impacto. Él compara esto con la quimioterapia.

“Tienes que pensar en las tasas de interés como en la quimioterapia. La quimioterapia es veneno. Probablemente estemos en niveles en los que nos encontraríamos en una recesión en el pasado debido al impuesto a los intereses sobre la economía. Es cuestión de esperar a que ese impuesto a la economía se abra camino”.

El inversionista dice que será una rutina lenta para las acciones

Según el administrador del fondo de cobertura, la perspectiva del mercado de valores se compara con la imagen a mediados de 2006, con acciones que se dispararon después de la pausa de la Reserva Federal en su ciclo de ajuste. Sobre el rendimiento de las acciones en los próximos meses, dijo que estaba seguro de un impulso alcista. Sin embargo, Jones señaló que “no es exageradamente optimista” y que va a ser un “trabajo lento”.

En lo que podría impulsar las acciones al alza, el inversionista señaló la posibilidad de que haya grandes cantidades de polvo seco esperando ser desplegado hacia las inversiones. Agregó que el mercado ha experimentado una gran calma en términos de acuerdos, incluida una desaceleración en las OPI a medida que los inversores y las empresas evalúan las perspectivas generales.

Las acciones de EE.UU. se mantuvieron tambaleantes el lunes, ya que el mercado parecía tener optimismo sobre el acuerdo de límite de deuda: el sentimiento general es que es probable que los legisladores logren un gran avance en el enfrentamiento en torno a la crisis del techo de deuda.

El se mantuvo estable en $4124 dólares, mientras que el promedio industrial Dow Jones estaba luchando contra un comienzo de semana inestable en 33,382, justo por debajo de la línea plana en -0.24%.