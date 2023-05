JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) está trabajando en un software similar a ChatGPT que utilizará inteligencia artificial para ofrecer asesoramiento de inversión.

Esto es lo que sabemos hasta ahora

El jueves, el gigante de los servicios financieros presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE.UU. (PTO, por sus siglas en inglés) la marca registrada IndexGPT, una herramienta que la presentación define como:

Software de computación en la nube que utiliza inteligencia artificial para el análisis y selección de valores a la medida de las necesidades del cliente.

La noticia llega más de un mes después de que JPMorgan reportara ingresos récord en su primer trimestre fiscal (leer más). También compró recientemente el First Republic Bank colapsado, una adquisición que el prestamista espera que aumente sus ganancias anuales en $500 millones de dólares.

Al momento de escribir, las acciones de JPMorgan se mantienen prácticamente planas en comparación con el comienzo del año.

Los rivales también están explorando el potencial de la IA

Según los informes, colegas como Goldman Sachs y Morgan Stanley también están explorando las aplicaciones de la inteligencia artificial en las finanzas.

Sin embargo, según el abogado de marcas registradas Josh Gerben, JPMorgan mira por delante de sus rivales en esa carrera.

Esta es una indicación real de que podrían tener un producto potencial para lanzar en un futuro cercano. Compañías como JPMorgan no registran marcas registradas por diversión.

También cabe destacar que un estudio reciente de la Universidad de Florida encontró que el uso de ChatGPT para el análisis de acciones superó el promedio del mercado. Wall Street actualmente tiene una calificación de “sobrepeso” de consenso en las acciones de JPMorgan.