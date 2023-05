American Express Company (NYSE: AXP) cerró con una subida del 4,0% el viernes después de que un analista de Morgan Stanley dijera que era una de las principales opciones en servicios financieros.

Las acciones de American Express deberían valer $188 dólares

Betsy Graseck coincidió en que la multinacional no está viendo crecer sus ingresos con tanta fuerza como lo hizo justo después de la pandemia. Aún así, está convencida de que la desaceleración no será tan mala como se temía.

El analista considera que ahora es un momento adecuado para crear una posición en las acciones de American Express, ya que cotiza con un gran descuento.

Amex no ha cotizado tan barato en P/E desde 2019, con un precio de 12x P/E en una desaceleración más pronunciada del crecimiento. Sí, el gasto discrecional se está desacelerando, pero esto ya está incluido en las estimaciones de consenso.

Ella actualizó la fintech hoy a “sobrepeso” y anunció un precio objetivo de $188 dólares que sugiere un aumento del 20% desde aquí.

American Express perdió estimaciones de ganancias en el primer trimestre

El mes pasado, la compañía con sede en Nueva York dijo que sus ganancias en el primer trimestre financiero fueron inferiores a las estimaciones de Street.

Graseck pronostica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13% para American Express durante los próximos dos años frente a solo el 7,0% que implica el precio actual de sus acciones. Su nota de investigación también dice:

A partir de aquí, American Express ofrece el mayor crecimiento de ingresos, un fuerte apalancamiento operativo y una mejor calidad crediticia.

Las acciones de American Express actualmente pagan un rendimiento de dividendos del 1,53% que compensa una razón adicional para tenerlas en su cartera de inversiones.