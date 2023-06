El precio de las acciones de Chijet (NASDAQ: CJET) ha tenido un buen desempeño en los últimos días después de la combinación de la compañía con Jupiter Wellness. La acción se disparó más del 50% el lunes y alcanzó su máximo histórico de $8,36 dólares. Es una empresa relativamente pequeña de vehículos eléctricos con una capitalización de mercado de sólo 50 millones de dólares.

Las acciones de CJET no valen su tiempo

China es el mercado más grande para los vehículos eléctricos. Como resultado, el país tiene la mayor cantidad de fabricantes de vehículos eléctricos, con más de 90 empresas en la industria. Algunas empresas como BYD, Li Auto, Xpeng y Nio ya fabrican y venden miles de vehículos cada trimestre.

Al mismo tiempo, ahora hay señales de que la industria está pasando por una desaceleración. Como escribí aquí la semana pasada, empresas como Xpeng y Nio entregaron menos autos de lo esperado en mayo. La mayoría de las acciones chinas de vehículos eléctricos también se han desplomado en los últimos meses.

Al igual que con todas las demás industrias, la mayoría de las empresas en el sector chino de vehículos eléctricos no lo lograrán. Uno de los que soy pesimista es el conocido como Chijet, que recientemente se hizo público en los EE.UU. La compañía no genera ingresos y está construyendo un automóvil conocido como FB77, que espera lanzar en los próximos años. También está construyendo R9, un vehículo deportivo utilitario (SUV) híbrido y otras empresas.

La historia muestra que muchas empresas de vehículos eléctricos sin ingresos están luchando porque el costo de I+D y fabricación es sustancialmente alto. Acabo de publicar artículos sobre Mullen Automotive y Canoo.

Estas empresas muestran que construir un vehículo eléctrico cuesta millones o incluso miles de millones de dólares. No creo que Chijet tenga estos fondos. Peor aún, las operaciones de la compañía se encuentran en China, un país donde los vehículos eléctricos se están abarrotando.

Pronóstico del precio de las acciones de Chijet

El precio de las acciones de Chijet se ha más que duplicado en los últimos días. Este desempeño se debe principalmente a la asociación de la empresa con FAW, una de las mayores empresas automotrices chinas.

Sin embargo, las afirmaciones de la empresa aún son difíciles de justificar ya que aún no ha presentado ningún documento ante la SEC. Esto la convierte en una empresa de alto riesgo para invertir por ahora. Además, creo que la empresa atravesará los mismos desafíos que otras nuevas empresas de vehículos eléctricos, incluida Rivian y Lucid Motors han pasado. Por lo tanto, sospecho que la acción se desplomará por debajo de $5 dólares tan pronto como se desvanezca el impulso de cotización.